Ходорковского заочно приговорили к 10 годам колонии за фейки о ВС РФ

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Ходорковскому запрещено в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в интернете. Это максимальное наказание, предусмотренное по п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.