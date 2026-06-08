Ходорковского заочно приговорили к 10 годам колонии за фейки о ВС РФ
Суд в Москве заочно приговорил Михаила Ходорковского
Уголовное дело рассматривалось Мещанским судом в отсутствие подсудимого, который находится в розыске.
По данным прокуратуры, в сентябре 2022 г. и июле 2024 г. Ходорковский, находясь за пределами России, разместил на своей странице в соцсети публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военных в ходе спецоперации.
Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Ходорковскому запрещено в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в интернете. Это максимальное наказание, предусмотренное по п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.
2 марта сообщалось, что Верховный суд РФ признал «Антивоенный комитет России