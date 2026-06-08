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Ходорковского заочно приговорили к 10 годам колонии за фейки о ВС РФ

Ведомости

Суд в Москве заочно приговорил Михаила Ходорковского (считается в России иноагентом) к 10 годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Уголовное дело рассматривалось Мещанским судом в отсутствие подсудимого, который находится в розыске.

По данным прокуратуры, в сентябре 2022 г. и июле 2024 г. Ходорковский, находясь за пределами России, разместил на своей странице в соцсети публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военных в ходе спецоперации.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Ходорковскому запрещено в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в интернете. Это максимальное наказание, предусмотренное по п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

2 марта сообщалось, что Верховный суд РФ признал «Антивоенный комитет России (организация признана нежелательной на территории РФ)» террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны. Согласно материалам суда, руководство структурой осуществляет Ходорковский. В решении указывалось, что деятельность организации направлена на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

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