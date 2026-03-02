ВС РФ признал «Антивоенный комитет России» террористической организацией
Верховный суд РФ удовлетворил иск о признании «Антивоенного комитета России» (Russian antiwar committee,
Речь идет о международной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения в Великобритании. 1 февраля 2024 г. Минюст уже включил ее в перечень нежелательных организаций на территории РФ.
Суд установил, что цели и деятельность структуры направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Руководство организацией и контроль за реализацией ее прав и обязанностей осуществляет Михаил Ходорковский
14 октября «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ сообщало, что Ходорковский и его сторонники из «Антивоенного комитета России» стали фигурантами уголовного дела по ст. 278 УК РФ о насильственном захвате власти и по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ об организации террористического сообщества.
Тогда отмечалось, что организация была создана в феврале 2022 г. с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата власти в России. Также отмечалось, что 30 апреля 2023 г. в Берлине комитет принял так называемую «Берлинскую декларацию», где, как считает следствие, содержались заявления о необходимости ликвидации действующей власти в РФ.