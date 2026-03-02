ВС РФ признал «Антивоенный комитет России» террористической организацией

Суд установил, что цели и деятельность структуры направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Руководство организацией и контроль за реализацией ее прав и обязанностей осуществляет Михаил Ходорковский (считается в России иноагентом) . От имени и в интересах комитета, указано в материалах, совершались преступления, предусмотренные ст. 205.2 УК РФ о публичных призывах к осуществлению терроризма и его оправдании. Так, участник комитета Леонид Гозман (считается в России иноагентом) признан виновным вступившим в законную силу приговором 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2025 г. Эти обстоятельства стали основанием для признания организации террористической.