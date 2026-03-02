Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

ВС РФ признал «Антивоенный комитет России» террористической организацией

Ведомости

Верховный суд РФ удовлетворил иск о признании «Антивоенного комитета России» (Russian antiwar committee, организация признана нежелательной на территории РФ) террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны. Решение подлежит немедленному исполнению, сообщили в суде.

Речь идет о международной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения в Великобритании. 1 февраля 2024 г. Минюст уже включил ее в перечень нежелательных организаций на территории РФ.

Суд установил, что цели и деятельность структуры направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Руководство организацией и контроль за реализацией ее прав и обязанностей осуществляет Михаил Ходорковский (считается в России иноагентом). От имени и в интересах комитета, указано в материалах, совершались преступления, предусмотренные ст. 205.2 УК РФ о публичных призывах к осуществлению терроризма и его оправдании. Так, участник комитета Леонид Гозман (считается в России иноагентом) признан виновным вступившим в законную силу приговором 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2025 г. Эти обстоятельства стали основанием для признания организации террористической.

14 октября «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ сообщало, что Ходорковский и его сторонники из «Антивоенного комитета России» стали фигурантами уголовного дела по ст. 278 УК РФ о насильственном захвате власти и по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ об организации террористического сообщества.

Тогда отмечалось, что организация была создана в феврале 2022 г. с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата власти в России. Также отмечалось, что 30 апреля 2023 г. в Берлине комитет принял так называемую «Берлинскую декларацию», где, как считает следствие, содержались заявления о необходимости ликвидации действующей власти в РФ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте