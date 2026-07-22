США отказались передавать Киеву $400 млн утвержденной конгрессом военной помощи
Администрация США отказалась передавать Украине $400 млн военной помощи, утвержденной конгрессом. Об этом заявил сенатор Дик Дурбин на слушаниях в комитете по ассигнованиям верхней палаты конгресса.
«План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент [США], кто бы им ни стал», – сказал сенатор (цитата по ТАСС).
Дурбин подчеркнул, что конгресс санкционировал помощь, включая средства на ПВО, а Трамп подписал закон.
22 июля глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что сенат должен выделять дополнительные ассигнования американским вооруженным силам, а не Украине. По его словам, без дополнительного финансирования американским военным придется сократить текущие и будущие программы подготовки личного состава.
Хегсет заявил, что предыдущая администрация президента Джо Байдена не обеспечила армию необходимым уровнем финансирования, передала Украине вооружения и отложила проведение важных ремонтных работ.