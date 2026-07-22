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США отказались передавать Киеву $400 млн утвержденной конгрессом военной помощи

Ведомости

Администрация США отказалась передавать Украине $400 млн военной помощи, утвержденной конгрессом. Об этом заявил сенатор Дик Дурбин на слушаниях в комитете по ассигнованиям верхней палаты конгресса.

«План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент [США], кто бы им ни стал», – сказал сенатор (цитата по ТАСС).

Дурбин подчеркнул, что конгресс санкционировал помощь, включая средства на ПВО, а Трамп подписал закон.

Хегсет призвал сенат США направить дополнительные средства армии, а не Украине

Политика / Международные новости

22 июля глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что сенат должен выделять дополнительные ассигнования американским вооруженным силам, а не Украине. По его словам, без дополнительного финансирования американским военным придется сократить текущие и будущие программы подготовки личного состава.

Хегсет заявил, что предыдущая администрация президента Джо Байдена не обеспечила армию необходимым уровнем финансирования, передала Украине вооружения и отложила проведение важных ремонтных работ.

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