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Хегсет призвал Сенат США направить дополнительные средства армии, а не Украине

Ведомости

Сенат США должен выделять дополнительные ассигнования американским вооруженным силам, а не Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Его слова приводит BBC.

По словам министра обороны, без дополнительного финансирования американским военным придется сократить текущие и будущие программы подготовки личного состава. Хегсет заявил, что предыдущая администрация президента Джо Байдена не обеспечила армию необходимым уровнем финансирования, передала Украине вооружения и отложила проведение важных ремонтных работ.

Глава Пентагона отметил, что дополнительные средства станут «инвестициями на поколение», которые позволят США избежать необходимости «догонять» другие страны и сохранить преимущество американских вооруженных сил.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и европейским странам с просьбой увеличить поставки ракет для систем противовоздушной обороны после массированной атаки на Киев.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил о планах передать Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. Он анонсировал это решение в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре. Глава Белого дома также допустил, что Вашингтон может пойти на «закрытие неба» над Украиной в рамках гарантий безопасности, если такие меры потребуются.

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