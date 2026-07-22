Хегсет призвал Сенат США направить дополнительные средства армии, а не Украине
Сенат США должен выделять дополнительные ассигнования американским вооруженным силам, а не Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Его слова приводит BBC.
По словам министра обороны, без дополнительного финансирования американским военным придется сократить текущие и будущие программы подготовки личного состава. Хегсет заявил, что предыдущая администрация президента Джо Байдена не обеспечила армию необходимым уровнем финансирования, передала Украине вооружения и отложила проведение важных ремонтных работ.
Глава Пентагона отметил, что дополнительные средства станут «инвестициями на поколение», которые позволят США избежать необходимости «догонять» другие страны и сохранить преимущество американских вооруженных сил.
20 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и европейским странам с просьбой увеличить поставки ракет для систем противовоздушной обороны после массированной атаки на Киев.
8 июля президент США Дональд Трамп заявил о планах передать Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. Он анонсировал это решение в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре. Глава Белого дома также допустил, что Вашингтон может пойти на «закрытие неба» над Украиной в рамках гарантий безопасности, если такие меры потребуются.