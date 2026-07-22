Хегсет призвал Сенат США направить дополнительные средства армии, а не Украине

8 июля президент США Дональд Трамп заявил о планах передать Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. Он анонсировал это решение в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре. Глава Белого дома также допустил, что Вашингтон может пойти на «закрытие неба» над Украиной в рамках гарантий безопасности, если такие меры потребуются.