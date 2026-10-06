Роспотребнадзор запросил у Вьетнама данные о заболевании вирусом Коксаки

Роспотребнадзор призвал туристов соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, пить только бутилированную или кипяченую воду и использовать ее для мытья овощей и фруктов. В ведомстве отметили, что при повышении температуры, появлении кашля, боли в горле, сыпи, жидкого стула и др. необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью.