Роспотребнадзор запросил у Вьетнама данные о заболевании вирусом Коксаки
Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) после сообщений о заболевании вирусом Коксаки в одном из вьетнамских отелей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у нескольких российских туристов во время отдыха в одном из отелей города Камрань появились симптомы вируса Коксаки, Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Вьетнама о предоставлении официальных данных по результатам расследования и оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении.
Роспотребнадзор призвал туристов соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, пить только бутилированную или кипяченую воду и использовать ее для мытья овощей и фруктов. В ведомстве отметили, что при повышении температуры, появлении кашля, боли в горле, сыпи, жидкого стула и др. необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью.
18 сентября Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Египта и АТОР после того, как в СМИ появилась информация о том, что российские туристы отравились в отелях Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract в Шарм-эль-Шейхе в Египте.