АТОР изучает ситуацию вокруг отравления российских туристов в отелях Египта

18 сентября Роспотребнадзор направил сообщения в минздрав Египта и АТОР после того, как в СМИ появилась информация о том, что российские туристы отравились в отелях Шарм-эль-Шейха Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract в Египте. Ведомство потребовало провести расследование причин отравления россиян и после предоставить официальные данные.