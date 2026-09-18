АТОР изучает ситуацию вокруг отравления российских туристов в отелях Египта
Ассоциация туроператоров России (АТОР) проверяет информацию об отравлении российских туристов в отелях Египта, сообщили в пресс-службе АТОР. На данный момент большого всплеска жалоб не зафиксировано.
«По предварительным результатам опроса страховых компаний, всплеска обращений с симптомами рвоты и диареи у туристов из данных объектов не зафиксировано», – сказали в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).
18 сентября Роспотребнадзор направил сообщения в минздрав Египта и АТОР после того, как в СМИ появилась информация о том, что российские туристы отравились в отелях Шарм-эль-Шейха Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract в Египте. Ведомство потребовало провести расследование причин отравления россиян и после предоставить официальные данные.
Роспотребнадзор также рекомендовал туристам тщательно мыть руки перед едой и после посещения общественных мест, пить только бутилированную воду, мыть овощи и фрукты, а в случае ухудшения самочувствия обращаться за медицинской помощью.
20 мая Роспотребнадзор также направил запросы в минздрав Египта и АТОР после сообщений о массовом отравлении российских туристов в египетском отеле Xanadu Makadi Bay.