Роспотребнадзор запросил данные у Египта после сообщений об отравлении туристов

Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) после сообщений о массовом отравлении российских туристов в египетском отеле Xanadu Makadi Bay. Об этом ведомство сообщило в своем канале в Max.

«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», – говорится в сообщении.

Ведомство также напомнило туристам о мерах профилактики. Россиянам рекомендовали тщательно мыть руки перед едой и после посещения общественных мест, использовать бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, а также избегать контактов с людьми, у которых есть признаки инфекционных заболеваний.

При ухудшении самочувствия, появлении температуры, рвоты, сыпи или других симптомов Роспотребнадзор рекомендовал незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

15 января ведомство также проверяло сообщения о возможной кишечной инфекции среди туристов в отеле Kora Beach Resort на Пхукете. Тогда в СМИ появились данные о массовых жалобах отдыхающих на симптомы, характерные для кишечной инфекции.

