Алиев назвал причиной крушения самолета Embraer обстрел с земли

Факты указывают на то, что самолет получил повреждения извне возле Грозного и практически потерял управление, отметил Алиев. По его словам, сначала воздушное судно привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в результате обстрела с земли сильно пострадала хвостовая часть лайнера. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, поскольку «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». Версия российской стороны о взрыве газового баллона огорчила и удивила власти Азербайджана, указал президент республики.