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Алиев назвал причиной крушения самолета Embraer обстрел с земли

Это произошло случайно, подчеркнул президент Азербайджана
Ведомости

Самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане в результате обстрела с земли. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV.

Факты указывают на то, что самолет получил повреждения извне возле Грозного и практически потерял управление, отметил Алиев. По его словам, сначала воздушное судно привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в результате обстрела с земли сильно пострадала хвостовая часть лайнера. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, поскольку «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». Версия российской стороны о взрыве газового баллона огорчила и удивила власти Азербайджана, указал президент республики.

«Естественно, наш самолет был сбит случайно. Здесь не может быть и речи о совершении умышленного террористического акта. Поэтому признать свою вину, вовремя извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и сообщить об этом общественности – это были меры и шаги, которые необходимо предпринять», – отметил Алиев.

28 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Президент Азербайджана сообщил, что самолет подвергся внешнему воздействию в небе над российской территорией. Путин указал, что в момент посадки в Грозном регион подвергся атаке со стороны украинских беспилотников, а российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

25 декабря самолет Embraer E190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту воздушного судна находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В Азербайджане и Казахстане также возбудили уголовные дела.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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