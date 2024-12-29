Алиев назвал причиной крушения самолета Embraer обстрел с земли

Алиев назвал причиной крушения самолета Embraer обстрел с землиЭто произошло случайно, подчеркнул президент Азербайджана
Самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане в результате обстрела с земли. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV.
Факты указывают на то, что самолет получил повреждения извне возле Грозного и практически потерял управление, отметил Алиев. По его словам, сначала воздушное судно привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в результате обстрела с земли сильно пострадала хвостовая часть лайнера. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, поскольку «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». Версия российской стороны о взрыве газового баллона огорчила и удивила власти Азербайджана, указал президент республики.
«Естественно, наш самолет был сбит случайно. Здесь не может быть и речи о совершении умышленного террористического акта. Поэтому признать свою вину, вовремя извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и сообщить об этом общественности – это были меры и шаги, которые необходимо предпринять», – отметил Алиев.
28 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Президент Азербайджана сообщил, что самолет подвергся внешнему воздействию в небе над российской территорией. Путин указал, что в момент посадки в Грозном регион подвергся атаке со стороны украинских беспилотников, а российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.
25 декабря самолет Embraer E190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту воздушного судна находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В Азербайджане и Казахстане также возбудили уголовные дела.