В Росавиации рассказали о ситуации в Грозном в день крушения самолета Embraer

В РФ, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности. 27 декабря стало известно, что сотрудники генпрокуратуры Азербайджана прибыли в Грозный, чтобы вести следствие по факту крушения самолета совместно с российскими коллегами. До этого депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что лайнер якобы был сбит силами российских средств противовоздушной обороны и потребовал от РФ извинений. Официального подтверждения этой информации нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 декабря на брифинге заявил, что Кремль не будет давать каких-либо оценок по поводу крушения самолета до результатов расследования.