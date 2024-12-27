В Росавиации рассказали о ситуации в Грозном в день крушения самолета Embraer

В Росавиации рассказали о ситуации в Грозном в день крушения самолета EmbraerКомандир два раза пытался посадить борт, но этому помешали атаки Украины и плотный туман
25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer E190 два раза пытался приземлиться в чеченском аэропорту, но этому помешали погодные условия и введенный в связи с украинскими атаками режим «Ковер», предусматривающий уход всех воздушных судов из пространства. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Утверждается, что командир самолета сам принял решение следовать через Каспийское море в аэропорт Актау в Казахстане, где при заходе на посадку борт потерпел крушение.
«Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта "Грозный" была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта "Грозный" вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства», – сообщил Ядров. Его заявление опубликовал представитель Росавиации Артем Кореняко.
По словам Ядрова, в районе аэропорта «Грозный» был плотный туман – на высоте 500 м не было видимости.
«Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау», – утверждает глава Росавиации.
Он добавил, что российская сторона немедленно сообщила коллегам из Казахстана и Азербайджана о своей готовности к сотрудничеству по расследованию трагедии.
Самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в Актау. На борту находились 67 человек – 16 граждан из России, шесть из Казахстана, 42 из Азербайджана и трое граждан Киргизии. Погибли 38 человек. По данным МЧС Казахстана на 26 декабря, пока опознаны 10 тел. В катастрофе выжили 29 человек, в их числе – девять россиян.
В РФ, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности. 27 декабря стало известно, что сотрудники генпрокуратуры Азербайджана прибыли в Грозный, чтобы вести следствие по факту крушения самолета совместно с российскими коллегами. До этого депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что лайнер якобы был сбит силами российских средств противовоздушной обороны и потребовал от РФ извинений. Официального подтверждения этой информации нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 декабря на брифинге заявил, что Кремль не будет давать каких-либо оценок по поводу крушения самолета до результатов расследования.