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В Росавиации рассказали о ситуации в Грозном в день крушения самолета Embraer

Командир два раза пытался посадить борт, но этому помешали атаки Украины и плотный туман
Екатерина Щербинина
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров / Представитель Росавиации

25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer E190 два раза пытался приземлиться в чеченском аэропорту, но этому помешали погодные условия и введенный в связи с украинскими атаками режим «Ковер», предусматривающий уход всех воздушных судов из пространства. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Утверждается, что командир самолета сам принял решение следовать через Каспийское море в аэропорт Актау в Казахстане, где при заходе на посадку борт потерпел крушение.

«Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта "Грозный" была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта "Грозный" вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства», – сообщил Ядров. Его заявление опубликовал представитель Росавиации Артем Кореняко.

По словам Ядрова, в районе аэропорта «Грозный» был плотный туман – на высоте 500 м не было видимости.

«Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау», – утверждает глава Росавиации.

Он добавил, что российская сторона немедленно сообщила коллегам из Казахстана и Азербайджана о своей готовности к сотрудничеству по расследованию трагедии.

Самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в Актау. На борту находились 67 человек – 16 граждан из России, шесть из Казахстана, 42 из Азербайджана и трое граждан Киргизии. Погибли 38 человек. По данным МЧС Казахстана на 26 декабря, пока опознаны 10 тел. В катастрофе выжили 29 человек, в их числе – девять россиян.

В РФ, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности. 27 декабря стало известно, что сотрудники генпрокуратуры Азербайджана прибыли в Грозный, чтобы вести следствие по факту крушения самолета совместно с российскими коллегами. До этого депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что лайнер якобы был сбит силами российских средств противовоздушной обороны и потребовал от РФ извинений. Официального подтверждения этой информации нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 декабря на брифинге заявил, что Кремль не будет давать каких-либо оценок по поводу крушения самолета до результатов расследования.

Кадры с места крушения самолета Баку – Грозный
Утром 25 декабря в Казахстане <a href="https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/12/25/1083587-v-kazahstane-upal-samolet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">потерпел</a> крушение пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), следовавший из Баку в Грозный. Из-за сильного тумана в Грозном рейс был перенаправлен в Махачкалу. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко <a href="https://t.me/korenyako/642" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сообщил</a>, что, предварительно, борт столкнулся с птицами. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия и принял решение идти на запасной аэродром в Актау. Лайнер столкнулся с землей около 9:30 мск. На борту находились 69 человек, уточнили в МЧС Казахстана.
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Утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), следовавший из Баку в Грозный. Из-за сильного тумана в Грозном рейс был перенаправлен в Махачкалу. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что, предварительно, борт столкнулся с птицами. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия и принял решение идти на запасной аэродром в Актау. Лайнер столкнулся с землей около 9:30 мск. На борту находились 69 человек, уточнили в МЧС Казахстана. / Иса Таженбаев / ТАСС

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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