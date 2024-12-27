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Кремль не стал комментировать обвинения в адрес РФ насчет авиакатастрофы в Актау

Ведомости

Кремль не будет давать каких-либо оценок по поводу крушения пассажирского самолета в Казахстане до результатов расследования авиакатастрофы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о высказывании депутата парламента Азербайджана Расима Мусабекова, который потребовал от РФ извинений за то, что лайнер якобы был сбит силами российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

Песков отметил, что в Кремле видели сообщения о высказывании Мусабекова, но ему нечего добавить к тому, что он говорил ранее.

«Идет расследование этого авиационного инцидента, и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-либо оценки и не будем этого делать», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля напомнил, что получить какую-то информацию по поводу авиакатастрофы можно только от авиационных властей.

«Мы же не считаем себя вправе это комментировать», – заявил он.

26 декабря Мусабеков заявил агентству Turan, что РФ должна принести извинения за крушение пассажирского самолета Embraer E190 азербайджанской компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского Актау. Так он прокомментировал сообщения местных СМИ о том, что воздушное судно якобы было подбито ракетой российского ПВО.

Azerbaijan Airlines заявила, что приостанавливает с 28 декабря рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару и Минводы. Решение было принято госагентством гражданской авиации Азербайджана с учетом результатов предварительного расследования крушения Embraer E190 и возможных рисков для безопасности полетов. 27 декабря самолет AZAL, летевший из Баку в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.

25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение около Актау. На борту находились 67 человек, 38 их них погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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