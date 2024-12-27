Кремль не стал комментировать обвинения в адрес РФ насчет авиакатастрофы в Актау

Кремль не будет давать каких-либо оценок по поводу крушения пассажирского самолета в Казахстане до результатов расследования авиакатастрофы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о высказывании депутата парламента Азербайджана Расима Мусабекова, который потребовал от РФ извинений за то, что лайнер якобы был сбит силами российских средств противовоздушной обороны (ПВО).