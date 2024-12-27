Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы в ряд городов России
Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару и Минводы, пишет Report со ссылкой на заявление авиакомпании.
Решение принято госагентством гражданской авиации Азербайджана с учетом результатов предварительного расследования крушения самолета Embraer E190 25 декабря, а также возможных рисков для безопасности полетов. Таким образом, с 28 декабря и до завершения окончательного расследования AZAL прекращает рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару. 25 декабря авиакомпания также объявила об отмене рейсов в Грозный и Махачкалу.
AZAL продолжит выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.
Ранее 27 декабря самолет AZAL, летевший из Баку в Минеральные Воды, вынужден был вернуться в аэропорт из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой, писал ТАСС.
25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился около города Актау в Казахстане. Борт летел из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, писало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного. В самолете находились 67 человек, погибли 38. Расследование причин катастрофы продолжается.