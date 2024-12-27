Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы в ряд городов России

25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился около города Актау в Казахстане. Борт летел из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, писало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного. В самолете находились 67 человек, погибли 38. Расследование причин катастрофы продолжается.