Казахстанская Qazaq Air сообщила о приостановке рейсов Астана – Екатеринбург

25 декабря самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал вблизи Актау в Казахстане. Из-за сильного тумана в Грозном воздушное судно перенаправили в Махачкалу, а затем – в Актау. Причины авиакатастрофы выясняются. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, включая 16 россиян. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы.