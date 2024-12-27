Казахстанская Qazaq Air сообщила о приостановке рейсов Астана – Екатеринбург
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air временно приостановит полеты по маршруту Астана – Екатеринбург с 28 декабря по 27 января. Об это сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.
Рейсы приостановили «для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа» по итогам оценки рисков полетов в Россию. Самолеты Qazaq Air продолжат летать в Омск и Новосибирск – эти направления продолжают соответствовать критериям оценки рисков авиакомпании. Решение о возобновлении рейсов в Екатеринбург примут по итогам повторной оценки.
Пассажирам отмененных рейсов вернут полную стоимость билетов и предложат бесплатно перебронировать места на альтернативные авиарейсы.
25 декабря самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал вблизи Актау в Казахстане. Из-за сильного тумана в Грозном воздушное судно перенаправили в Махачкалу, а затем – в Актау. Причины авиакатастрофы выясняются. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, включая 16 россиян. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы.
В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.