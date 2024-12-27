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Казахстанская Qazaq Air сообщила о приостановке рейсов Астана – Екатеринбург

Ведомости

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air временно приостановит полеты по маршруту Астана – Екатеринбург с 28 декабря по 27 января. Об это сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

Рейсы приостановили «для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа» по итогам оценки рисков полетов в Россию. Самолеты Qazaq Air продолжат летать в Омск и Новосибирск – эти направления продолжают соответствовать критериям оценки рисков авиакомпании. Решение о возобновлении рейсов в Екатеринбург примут по итогам повторной оценки.

Пассажирам отмененных рейсов вернут полную стоимость билетов и предложат бесплатно перебронировать места на альтернативные авиарейсы.

25 декабря самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал вблизи Актау в Казахстане. Из-за сильного тумана в Грозном воздушное судно перенаправили в Махачкалу, а затем – в Актау. Причины авиакатастрофы выясняются. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, включая 16 россиян. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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