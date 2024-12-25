Что известно о разбившемся в Казахстане пассажирском самолете

Что известно о разбившемся в Казахстане пассажирском самолетеНа борту летели 67 человек, 16 из них – россияне
25 декабря в Казахстане вблизи города Актау потерпел крушение самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, в результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая двух детей. Остальные 38 человек, по предварительным данным, погибли, сообщил премьер-министр республики Канат Бозумбаев.
«Ведомости» собрали все известное о трагедии.
Жертвы и пострадавшие
На борту находились 16 граждан из России, шесть из Казахстана, 42 из Азербайджана и трое граждан Киргизии. Поименный список пассажиров разбившегося самолета опубликовала авиакомпания. По данным МЧС Казахстана, среди выживших после крушения – девять россиян, 15 граждан Азербайджана, трое граждан Киргизии, гражданство еще двух человек уточняется. Для оперативной связи открыты горячие линии, они указаны на сайте министерства.
Вечером 25 декабря спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Актау для санитарной эвакуации граждан РФ. На Ил-76 находятся врачи, психологи, группа специалистов Минздрава. Медики должны определить, кого из пострадавших возможно транспортировать в Москву. Пациенты в полете будут размещены в медицинских модулях, оборудованных необходимой техникой для оказания медпомощи. В Актау также были командированы российские дипломаты. В посольстве РФ в Казахстане сообщили контактные телефоны для оказания помощи россиянам.
Пресс-служба МЧС Азербайджана и Azerbaijan Airlines в совместном заявлении сообщили, что тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения, в ближайшее время будут доставлены в республику. В Баку также будут спецрейсом отправлены пострадавшие, чье состояние позволяет транспортировку.
Версии случившегося
Борт следовал из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана в столице Чечни рейс был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау писали «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил утром, что, по предварительным данным, самолет столкнулся с птицами и из-за возникшей нештатной ситуации командир воздушного судна принял решение идти на другой запасной аэродром – в Актау. Лайнер столкнулся с землей около 9:30 мск в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку.
Бозумбаев на брифинге уточнил, что самолет зашел в воздушное пространство республики в 11:02 по местному времени. В 11:28 связь с ним оборвалась, в 11:37 он столкнулся с землей.
Вечером «Казинформ» со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры сообщило, что найден черный ящик самолета Embraer Е190. Ранее в сети появились кадры, на которых видны отверстия в хвостовой части самолета, напоминающие следы от обстрела, писало агентство. Премьер-министр Казахстана на брифинге в Актау заявил, что предварительную причину авиакатастрофы сейчас установить невозможно, но пообещал, что полученная в ходе расследования расшифровка бортового самописца и результаты других экспертиз будут опубликованы, пишет «Казинформ».
Orda.kz со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области также сообщало, что на борту потерпевшего крушение в Казахстане самолета якобы взорвался кислородный баллон.
Авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила, что приостановит рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу, пока идет расследование причин крушения самолета.
Реакции
Президент РФ Владимир Путин 25 декабря открыл неформальный саммит лидеров стран СНГ в Ленинградской области соболезнованиями семьям погибших и всем пострадавшим в авиакатастрофе в Актау. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, добавил Путин, уже практически прибыл на саммит, но был вынужден вернуться обратно в Баку.
Алиев объявил в Азербайджане траур в связи с трагедией. Соболезнования также выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который сегодня присутствовал на неформальной встрече глав СНГ. Он поручил создать государственную комиссию в связи с авиакатастрофой и оказать всем пострадавшим необходимую помощь.
В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.