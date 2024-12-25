Что известно о разбившемся в Казахстане пассажирском самолете

Борт следовал из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана в столице Чечни рейс был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау писали «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил утром, что, по предварительным данным, самолет столкнулся с птицами и из-за возникшей нештатной ситуации командир воздушного судна принял решение идти на другой запасной аэродром – в Актау. Лайнер столкнулся с землей около 9:30 мск в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку.