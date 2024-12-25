Захарова: дипломаты командированы в Актау для помощи россиянам
Российские дипломаты командированы в Актау для уточнения информации и оказания помощи выжившим при крушении пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» гражданам РФ. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат уточнила, что МИД РФ будет оперативно информировать по мере поступления информации. Российская сторона находится во взаимодействии с отечественными министерствами и ведомствами Азербайджана и Казахстана.
25 декабря самолет Embraer 190 упал в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау. На борту были 67 пассажиров и пять членов экипажа. По данным азербайджанской генпрокуратуры, в результате крушения выжили 32 пассажира. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на место крушения самолета в Актау вылетел борт МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту. Помощь происходит по согласованию с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.