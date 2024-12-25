Захарова: дипломаты командированы в Актау для помощи россиянам

25 декабря самолет Embraer 190 упал в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау. На борту были 67 пассажиров и пять членов экипажа. По данным азербайджанской генпрокуратуры, в результате крушения выжили 32 пассажира. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура.