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Захарова: дипломаты командированы в Актау для помощи россиянам

Ведомости

Российские дипломаты командированы в Актау для уточнения информации и оказания помощи выжившим при крушении пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» гражданам РФ. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что МИД РФ будет оперативно информировать по мере поступления информации. Российская сторона находится во взаимодействии с отечественными министерствами и ведомствами Азербайджана и Казахстана.

25 декабря самолет Embraer 190 упал в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау. На борту были 67 пассажиров и пять членов экипажа. По данным азербайджанской генпрокуратуры, в результате крушения выжили 32 пассажира. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на место крушения самолета в Актау вылетел борт МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту. Помощь происходит по согласованию с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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