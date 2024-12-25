В Казахстане разбился летевший в Чечню пассажирский самолет: главное

В Казахстане разбился летевший в Чечню пассажирский самолет: главноеВыжила почти половина пассажиров, 12 человек находятся в крайне тяжелом состоянии
В Казахстане рядом с Актау упал пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс Баку – Грозный. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
К месту крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 технических подразделений МЧС Казахстана. После крушения самолет загорелся. Информация о пострадавших уточняется, предварительно, есть выжившие. В командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб.
«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного пишут, что самолет из Баку был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в столице Чечни.
Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что самолет столкнулся с землей около 9:30 мск в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау. По предварительным данным, борт столкнулся с птицами и из-за возникшей нештатной ситуации командир воздушного судна принял решение идти на запасной аэродром в Актау. «Росавиация», добавил Кореняко, находится в контакте с перевозчиком, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.
В управлении здравоохранения Мангистауской области заявили о другой версии произошедшего пишет Orda.kz: по данным ведомства, на борту самолета мог взорваться кислородный баллон.
«Азербайджанские авиалинии» сообщили, что на борту находились 67 человек: 62 пассажира и пять членов экипажа. Детей среди пассажиров, по инфорации авиакомпании, не было, информация о пострадавших пообещали предоставить в ближайшее время.
По данным минтранспорта Казахстана, на борту находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Киргизии.
«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вернется в Баку с саммита СНГ в Ленинградской области в связи с крушением самолета.
Изначально «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарову писали о шести выживших. Tengrinews со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана сообщал о 12 пострадавших, в том числе одном ребенке, которых доставлили в Мангистаускую областную больницу в Актау. Затем «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Казахстана заявили о 27 выживших, из которых трое – дети.
Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с властями республики по авиакатастрофе в Актау, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится в контакте со своей коллегой из Казахстана Динарой Закиевой. Представитель последней, по словам Львовой-Беловой, находится в больнице, куда привезли двух пострадавших девочек, предварительно 11-ти и 16-ти лет. Информация об их гражданстве уточняется.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров.