Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Казахстане разбился летевший в Чечню пассажирский самолет: главное

Выжила почти половина пассажиров, 12 человек находятся в крайне тяжелом состоянии
Дарья Снегова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Казахстане рядом с Актау упал пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс Баку – Грозный. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

К месту крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 технических подразделений МЧС Казахстана. После крушения самолет загорелся. Информация о пострадавших уточняется, предварительно, есть выжившие. В командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного пишут, что самолет из Баку был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в столице Чечни.

Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что самолет столкнулся с землей около 9:30 мск в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау. По предварительным данным, борт столкнулся с птицами и из-за возникшей нештатной ситуации командир воздушного судна принял решение идти на запасной аэродром в Актау. «Росавиация», добавил Кореняко, находится в контакте с перевозчиком, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

В управлении здравоохранения Мангистауской области заявили о другой версии произошедшего пишет Orda.kz: по данным ведомства, на борту самолета мог взорваться кислородный баллон.

«Азербайджанские авиалинии» сообщили, что на борту находились 67 человек: 62 пассажира и пять членов экипажа. Детей среди пассажиров, по инфорации авиакомпании, не было, информация о пострадавших пообещали предоставить в ближайшее время.

По данным минтранспорта Казахстана, на борту находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Киргизии.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вернется в Баку с саммита СНГ в Ленинградской области в связи с крушением самолета.

Изначально «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарову писали о шести выживших. Tengrinews со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана сообщал о 12 пострадавших, в том числе одном ребенке, которых доставлили в Мангистаускую областную больницу в Актау. Затем «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Казахстана заявили о 27 выживших, из которых трое – дети.

Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с властями республики по авиакатастрофе в Актау, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится в контакте со своей коллегой из Казахстана Динарой Закиевой. Представитель последней, по словам Львовой-Беловой, находится в больнице, куда привезли двух пострадавших девочек, предварительно 11-ти и 16-ти лет. Информация об их гражданстве уточняется.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров.

По данным сайта авиакомпанииLufthansa, самолет Embraer E190 бразильского производства оснащен двумя двигателями General Electric CF34-10E, его салон вмещает 100 кресел.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных