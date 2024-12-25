В Казахстане разбился летевший в Чечню пассажирский самолет: главное

Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с властями республики по авиакатастрофе в Актау, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится в контакте со своей коллегой из Казахстана Динарой Закиевой. Представитель последней, по словам Львовой-Беловой, находится в больнице, куда привезли двух пострадавших девочек, предварительно 11-ти и 16-ти лет. Информация об их гражданстве уточняется.