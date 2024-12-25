СМИ: на борту упавшего самолета в Казахстане взорвался кислородный баллон

В управлении здравоохранения сообщили, что 25 декабря 2024 г. примерно в 10:58 по местному времени (8:58 мск) на маршруте Баку – Грозный произошла авиакатастрофа. По их словам, на борту самолета взорвался баллон, из-за чего ранения получили 14 человек, включая двоих детей. По информации очевидцев, перед этим в двигатель самолета попала птица.