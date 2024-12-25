Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию авиакатастрофы в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Ее главой станет вице-премьер Канат Бозумбаев, сообщает Kazinform.
Глава государства также поручил отправить в Актау медиков из Астаны и оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
Утром 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), который совершал рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с Актау. По предварительным данным Росавиации, борт выбрал аэропорт Актау в качестве запасного аэродрома после столкновения с птицами.
По информации минтранспорта Казахстана, в самолете находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Киргизии. В авиакатастрофе выжили 25 человек, их доставили в региональную больницу Актау, писало «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана. Позже пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области сообщила РБК, что число выживших выросло до 28.