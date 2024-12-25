Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию авиакатастрофы в Казахстане

По информации минтранспорта Казахстана, в самолете находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Киргизии. В авиакатастрофе выжили 25 человек, их доставили в региональную больницу Актау, писало «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана. Позже пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области сообщила РБК, что число выживших выросло до 28.