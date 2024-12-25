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Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию авиакатастрофы в Казахстане

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Ее главой станет вице-премьер Канат Бозумбаев, сообщает Kazinform.

Глава государства также поручил отправить в Актау медиков из Астаны и оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Утром 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), который совершал рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с Актау. По предварительным данным Росавиации, борт выбрал аэропорт Актау в качестве запасного аэродрома после столкновения с птицами.

По информации минтранспорта Казахстана, в самолете находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Киргизии. В авиакатастрофе выжили 25 человек, их доставили в региональную больницу Актау, писало «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана. Позже пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области сообщила РБК, что число выживших выросло до 28.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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