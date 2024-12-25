Алиев объявил 26 декабря в Азербайджане днем траура

25 декабря пассажирский самолет, следовавший рейсом Баку – Грозный, потерпел крушение в казахском городе Актау. На борту было 69 пассажиров, 32 из которых эвакуированы и находятся в больнице. На данный момент борт МЧС РФ направляется к месту трагедии для оказания помощи пострадавшим.