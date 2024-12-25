Embraer Е190: что известно о модели самолета, разбившегося в Казахстане

Embraer Е190: что известно о модели самолета, разбившегося в КазахстанеЭто третье за 20 лет эксплуатации смертельное крушение бразильского аналога Boeing 737
Утром 25 декабря в районе казахстанского Актау в результате жесткой посадки разбился узкофюзеляжный среднемагистральный самолет Embraer Е190 AR «Азербайджанских авиалиний» (Azerbaijan Airlines; AZAL). Он выполнял рейс J2 8243 Баку – Грозный. По предварительным данным Росавиации, из-за столкновения с птицами борт был перенаправлен на запасной аэродром в Казахстан, где и потерпел крушение. По данным азербайджанской генпрокуратуры и минздрава Мангистауской области на 14:00 мск 25 декабря, выжили 32 человека из 69. Среди спасшихся – 10 россиян, сообщило российское посольство в Москве.
Согласно данным Aviation Safety Network (сайт, отслеживающий авиационные происшествия), разбившийся Embraer Е190 AR (Advanced Range) с регистрационным номером 4К-AZ65 был выпущен в 2013 г., то есть судну было 11 лет. Самолет эксплуатировался исключительно азербайджанской авиакомпанией. В 2023 г. выполнил 225 рейсов из Баку в Россию, Центральную Азию, на Ближний Восток. С октября 2023-го по октябрь 2024 г. прекращал полеты. После возобновил работу и успел выполнить 105 рейсов.
Бразильский Embraer Е190 выпускается с 2004 г. и является модификацией запущенных в производство чуть раньше E170/175 с увеличенным крылом в рамках широкой линейки узкофюзеляжных самолетов Embraer Е-Jet. Как сообщается в материалах бразильской компании, Е190 может перевозить 100 пассажиров в двухклассной конфигурации или до 124 в одноклассной конфигурации высокой плотности. Два американских двигателя General Electric CF34 -10E обеспечивают дальность полета до 5000 км (протяженность рейса, проведенного в 2008 г. из Анкориджа на Аляске в Баффало в штате Нью-Йорк). Максимальный взлетный вес Е190 – 51,8 т, Е195 – 52,2 т.
Конкурентами Е190/195 на международных рынках являются канадский Bombardier CRJ-1000, европейские Airbus A220-100 и Airbus A318, американские Boeing 717, Boeing 737-500 и Boeing 737-600.
Крупнейшими покупателями Embraer E190 являются американские авиакомпании SkyWest Airlines, Republic Airways и Envoy Air. В странах СНГ кроме AZAL Embraer E-Jet поставлялись до 2021 г. как минимум еще белорусской «Белавиа» (E195-Е2), до 2022 г. – российским S7 (Е170), «Икару» (бывшая Pegas Fly, Е190),
С 2000-х гг. во всей линейке Embraer Е-Jet, включая Е170, Е175, Е190 и Е195, по данным Embraer на июль 2024 г., в общей сложности выпущено 1695 единиц. Из них в различных инцидентах было потеряно восемь машин (из которых пять списаны после серьезных повреждений, в основном при жестких посадках).
Но только в трех случаях, включая инцидент в Актау, произошло крушение самолета с человеческими жертвами. 24 августа 2010 г. E190 авиакомпании Henan Airlines, вылетевший из Харбина совершил аварийную посадку и разбился в 1 км от взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ичунь-Линду. Погибли 44 человека из 96 находившихся на борту – пока это самое смертоносное крушение самолетов линейки Embraer Е-Jet.
Второе крушение произошло 29 ноября 2013 г. Тогда Е190 LAM Mozambique Airlines, летевший из Мапуту (Мозамбик) в Луанду (Ангола), потерпел крушение в Намибии. Погибли все находившиеся на борту 33 человека на борту из-за преднамеренных действий пилота.
Другие смертельные инциденты – это попытка захвата Е-190 29 июня 2012 г. в Китае (двое нападавших погибли), два эпизода с засасыванием грузчика в аэропорту в работающий двигатель 31 декабря 2021 г. (Монтгомери, Алабама) и 29 мая 2024 г. (Амстердам). Единственный инцидент, причиной которого стал дефект, допущенный из-за некорректных эксплуатационных инструкций, произошел 11 ноября 2018 г с самолетом авиакомпании AirAstana в Португалии. При пяти инцидентах, в результате которых самолеты были списаны, никто не погиб.