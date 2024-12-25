Embraer Е190: что известно о модели самолета, разбившегося в Казахстане

Бразильский Embraer Е190 выпускается с 2004 г. и является модификацией запущенных в производство чуть раньше E170/175 с увеличенным крылом в рамках широкой линейки узкофюзеляжных самолетов Embraer Е-Jet. Как сообщается в материалах бразильской компании, Е190 может перевозить 100 пассажиров в двухклассной конфигурации или до 124 в одноклассной конфигурации высокой плотности. Два американских двигателя General Electric CF34 -10E обеспечивают дальность полета до 5000 км (протяженность рейса, проведенного в 2008 г. из Анкориджа на Аляске в Баффало в штате Нью-Йорк). Максимальный взлетный вес Е190 – 51,8 т, Е195 – 52,2 т.