Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы в Грозный и Махачкалу
Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановит рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу, пока идет расследование причин крушения самолета на территории Казахстана, сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале.
«Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку – Грозный – Баку и Баку – Махачкала – Баку приостановлено до завершения расследования», – говорится в сообщении.
25 декабря самолет, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в городе Актау. По предварительным данным, выжили 32 человека. На место трагедии направлены российские дипломаты для выяснения обстоятельств и помощи пострадавшим. МИД РФ будет информировать по мере получения информации.