Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы в Грозный и Махачкалу

25 декабря самолет, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в городе Актау. По предварительным данным, выжили 32 человека. На место трагедии направлены российские дипломаты для выяснения обстоятельств и помощи пострадавшим. МИД РФ будет информировать по мере получения информации.