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AZAL опубликовала список пассажиров разбившегося в Казахстане самолета

Ведомости

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) опубликовала список пассажиров, которые находились на борту самолета Embraer 190, разбившегося вблизи Актау. Перечень из 62 фамилий размещен в Telegram-канале перевозчика.

AZAL также сообщила о запуске горячей линии для членов семей пассажиров, находившихся в самолете.

Утром 25 декабря самолет Embraer E190, направлявшийся из Баку в Грозный, упал в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау в Казахстане. В Росавиации сообщили, что, предварительно, борт столкнулся с птицами и из-за возникшей нештатной ситуации командир самолета выбрал Актау в качестве запасного аэродрома. МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших, среди них двое детей. Все они доставлены в больницы.

Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте сообщило, что по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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