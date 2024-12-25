AZAL опубликовала список пассажиров разбившегося в Казахстане самолета
Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) опубликовала список пассажиров, которые находились на борту самолета Embraer 190, разбившегося вблизи Актау. Перечень из 62 фамилий размещен в Telegram-канале перевозчика.
AZAL также сообщила о запуске горячей линии для членов семей пассажиров, находившихся в самолете.
Утром 25 декабря самолет Embraer E190, направлявшийся из Баку в Грозный, упал в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау в Казахстане. В Росавиации сообщили, что, предварительно, борт столкнулся с птицами и из-за возникшей нештатной ситуации командир самолета выбрал Актау в качестве запасного аэродрома. МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших, среди них двое детей. Все они доставлены в больницы.
Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте сообщило, что по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.