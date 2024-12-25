Путин открыл неформальный саммит лидеров СНГ

Путин также отметил общее для всех стран СНГ отношение к Победе в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что 2025 г. в СНГ провозглашен Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Президент РФ подчеркнул необходимость «стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 г. победы как общей ценности для всего человечества». Он также пригласил собравшихся на юбилейных торжествах в Москве 9 мая.