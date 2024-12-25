Путин открыл неформальный саммит лидеров СНГ

Путин открыл неформальный саммит лидеров СНГПрезидент РФ подвел итоги российского председательства в Содружестве
Президент РФ Владимир Путин открыл неформальный саммит лидеров стран СНГ в Ленинградской области соболезнованиями семьям погибших в авиакатастрофе в Актау.
По словам президента, самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием направляется к месту крушения борта «Азербайджанских авиалиний». Президент Азербайджана Ильхам Алиев, добавил Путин, уже практически прибыл на саммит, но был вынужден вернуться обратно в Баку.
Вернувшись к основной тематике форума, Путин сообщил, что за прошедший год основные усилия России как председательствующей в СНГ страны были направлены на развитие интеграции на евразийском пространстве, укрепление международного авторитета содружества, на обеспечение эффективной работы исполнительных органов. Приоритетное внимание уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур.
«Товарооборот России с участниками СНГ по данным за январь – октябрь прибавил 10,6% и составил немножко больше, чем $93 млрд. Заметно улучшились и макроэкономические показатели наших стран. Так, по итогам 2024 г. рост совокупного ВВП стран содружества прогнозируется на уровне 4,7% – это выше общемировых [показателей]», – отметил глава российского государства.
В тот же период промышленное производство уже увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок – на 7,4%, оборот розничной торговли – на 7,7%.
Расширяется и сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций активнее используются собственные независимые валютные системы, платежные системы и расчетные инструменты. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками Содружества превышает 85%. Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозащития – тем самым укрепляется технологический суверенитет государств СНГ. Постоянно пополняется договорно-правовая база Содружества.
В 2024 г. вступили в силу соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций, о пресечении легализации криминальных доходов и финансировании терроризма, договор об учреждении международной организации по русскому языку, а также ряд договоренностей о партнерстве в сфере электроэнергетики, экологии и юстиции. В СНГ наращивается взаимодействие в борьбе с экстремизмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком. В августе – сентябре в Узбекистане прошли учения СНГ «Восток антитеррор – 2024». Принята программа сотрудничества в области дерадикализации.
Разветвленные гуманитарные связи между странами Содружества, по словам Путина, опираются на многовековую общую историю, глубокое переплетение культур, единые нравственные и духовные ценности, тесные родственные и семейные узы. В 2024 г. в СНГ были реализованы перспективные проекты в образовании, культуре, туризме, молодежной политике. В Санкт-Петербурге состоялся Международный форум объединенных культур, а в Уфе организован форум творческой и научной интеллигенции.
Президент РФ напомнил, что 2025 г. был объявлен Годом волонтерского движения, а российское председательство постаралось наладить систему взаимодействия в этой сфере. Была учреждена профильная межгосударственная рабочая группа, проведено более 170 добровольческих мероприятий, миссий и благотворительных акций, онлайн-платформа «Добро» для обмена волонтерским опытом стала доступна всем странам СНГ.
«Можно было бы поддержать, мне кажется, предложение о создании при СНГ Международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, сделать ежегодными форумы волонтеров наших стран, а для наиболее значимых волонтерских проектов ввести отдельные гранты по линии Фонда гуманитарного сотрудничества СНГ», – предложил Путин.
Говоря о спортивной тематике, Путин упомянул расширяющиеся спортивные обмены. По его словам, регулярно проводятся турниры самого разного уровня, появляются и развиваются новые форматы соревнований, в том числе сочетающие традиционные дисциплины и новые технологии, что востребовано в условиях политизации данной сферы. Страны СНГ направили сборные команды на состоявшиеся в России мультиспортивные Игры будущего, Игры БРИКС, а также турнир а также турнир «Дети Азии» и этап ралли «Шелковый путь».
«Важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам. При этом все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН», – подчеркнул глава государства.
Путин также отметил общее для всех стран СНГ отношение к Победе в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что 2025 г. в СНГ провозглашен Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Президент РФ подчеркнул необходимость «стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 г. победы как общей ценности для всего человечества». Он также пригласил собравшихся на юбилейных торжествах в Москве 9 мая.
В конце своей речи Путин напомнил, что с 1 января Россия передает функции председательства в СНГ Таджикистану и выразил готовность «оказывать все необходимое содействие».
«В целом убежден, что углубление партнерства в рамках содружества в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран. И уверен, будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности», – подытожил президент РФ.
Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ проходит в Ленинградской области на горнолыжном курорте «Игора». Предполагается, что лидеры пообщаются друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по международным вопросам, вопросам сотрудничества в рамках СНГ и других объединений. Подписывать какие-то документы в ходе встречи не планируется. Неформальный саммит пропускают Алиев – он вернулся в Баку в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» – и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Последний объяснил свое отсутствие положительным тестом на коронавирус.
26 декабря там же, на курорте «Игора», Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Именно Армения в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В мероприятии будут участвовать президенты Казахстана, Белоруссии и Киргизии, а также лидеры стран-наблюдателей – Узбекистана и Кубы (кубинец – в формате видеообращения).