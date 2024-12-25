Лукашенко прибыл в Петербург для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза. Об этом сообщает «БелТА».
Самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту «Пулково».
25 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что глава государства Владимир Путин подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 г. В рамках мероприятия лидеры пообщаются друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по международным вопросам и вопросам сотрудничества в рамках объединения и затронут тему подготовки празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве. Подписание документов в ходе встречи не планируется.
26 декабря под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета. Армения в 2024 г. председательствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По итогам планируется подписание документов, в частности решения о предоставлении Ирану статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. С 1 января 2025 г. председательство в ЕАЭС переходит от Армении к Белоруссии, Лукашенко обозначит приоритеты председательства республики на следующий год.