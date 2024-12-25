Лукашенко прибыл в Петербург для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС

25 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что глава государства Владимир Путин подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 г. В рамках мероприятия лидеры пообщаются друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по международным вопросам и вопросам сотрудничества в рамках объединения и затронут тему подготовки празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве. Подписание документов в ходе встречи не планируется.