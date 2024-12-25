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Лукашенко прибыл в Петербург для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза. Об этом сообщает «БелТА».

Самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту «Пулково».

25 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что глава государства Владимир Путин подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 г. В рамках мероприятия лидеры пообщаются друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по международным вопросам и вопросам сотрудничества в рамках объединения и затронут тему подготовки празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве. Подписание документов в ходе встречи не планируется.

26 декабря под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета. Армения в 2024 г. председательствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По итогам планируется подписание документов, в частности решения о предоставлении Ирану статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. С 1 января 2025 г. председательство в ЕАЭС переходит от Армении к Белоруссии, Лукашенко обозначит приоритеты председательства республики на следующий год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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