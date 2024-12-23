Владимир Путин проведет встречу с коллегами по СНГ в Санкт-Петербурге

Владимир Путин проведет встречу с коллегами по СНГ в Санкт-ПетербургеПомощник президента Юрий Ушаков рассказал о международных мероприятиях, которые пройдут 24-26 декабря
Владимир Путин на этой неделе проведет неформальный саммит глав государств СНГ, заседание высшего Евразийского экономического совета и переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Все мероприятия будут проходить в Ленинградской области на горнолыжном курорте «Игора».
Вечером 24 декабря Путин встретится с Рахмоном. На этой встрече планируется обсудить ключевые аспекты двусторонних отношений – в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам. Также планируется обсудить председательство России в СНГ в 2024 г., с учетом того что в 2025 г. там председательствовать будет Таджикистан. «Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области. Об этом уже президенты договорились», – отметил Ушаков. Они встретятся один на один, чтобы обсудить двусторонние отношения и региональную проблематику, прежде всего Афганистан, добавил он.
Затем 25 декабря состоится традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ. Путин подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 г., и затем лидеры пообщаются друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по международным вопросам, вопросам сотрудничества в рамках СНГ и других объединениях. Подписывать какие-то документы в ходе встречи не планируется, добавил Ушаков. Лидеры в ходе неформального обсуждения затронут тему подготовки празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве, сказал Ушаков. По его словам, лидеры всех стран СНГ приглашены в Москву на юбилейные мероприятия.
В рамках своего председательства в СНГ в 2024 г. Россия провела более 150 мероприятий разного уровня, в том числе совет глав государств, совет глав правительств, совет министров иностранных дел. По итогам встреч принят большой пакет документов, который охватывает все направления – от экономики и культуры до политики и безопасности. «Отдельно отмечу принятое 7 октября в Москве заявление министров иностранных дел государств СНГ о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности в Евразии, в котором отражены наши общие подходы в создании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии», – сказал помощник Путина.
И уже 26 декабря в «Игоре» Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Именно Армения в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В мероприятии будут также участвовать президенты Казахстана, Белоруссии и Киргизии, а также лидеры стран-наблюдателей – Узбекистана и Кубы (кубинец в формате видеообращения).
В 2024 г. исполнилось десять лет со дня подписания договора о ЕАЭС – он был подписан 29 мая 2014 г. В Москве в этом году прошло специальное юбилейное мероприятие. За 10 лет ЕАЭС достиг неплохих результатов, сказал Ушаков: «Совокупный ВВП стран союза вырос с $1,6 трлн до $2,4 трлн. Объем взаимной торговли государств-членов увеличился почти в два раза – с $45 млрд до $87,5 млрд, товарооборот с третьими странами – в 1,4 раза. В свою очередь внешний долг союза сократился почти на 15%. Портфель накопленных взаимных прямых инвестиций достиг $17,7 млрд».
В ходе заседания члены Высшего совета обсудят вопросы работы ЕАЭС, перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов, рассмотрят ход работы по устранению барьеров и ограничений на внутреннем рынке союза, вопросы по нормализации законодательства в финансовой сфере, по повышению уровня легализации единого рынка услуг, сказал Ушаков. Лидеры также утвердят основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 г. и бюджет организации. По итогам планируется подписание документов, в том числе решения о предоставлении Ирану статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. С 1 января 2025 г. председательство в ЕАЭС переходит от Армении к Белоруссии, поэтому президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначит приоритеты председательства страны на следующий год.
В начале заседание Высшего евразийского экономического совета будет проходить в узком составе, где лидеры в закрытом порядке обсудят «некоторые важные практические вопросы», подчеркнул Ушаков. Среди тем – вопрос о формировании общего рынка газа, о ходе формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов, о ходе исполнения распоряжения Высшего евразийского экономического совета от декабря 2023 г. о разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств – членов ЕАЭС, о механизмах и принципах ротации должностей членов коллегии Евразийской экономической комиссии, о бюджете, об обязательствах Белоруссии в области господдержки сельского хозяйства. Будет принято решение о проведении следующего заседания Высшего евразийского экономического совета.
После этого состоится заседание в расширенном составе, где выступят все лидеры государств ЕАЭС. Также будет предоставлено слово президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и будет видеообращение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. После выступлений состоится подписание более 20 документов.
Что касается культурной программы, то Ушаков сказал, что вся культурная программа будет в «Игоре». «Кататься на лыжах, мне кажется, не будут, но смотреть мероприятия зимних видов спорта будут», – сказал Ушаков.