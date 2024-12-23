Владимир Путин проведет встречу с коллегами по СНГ в Санкт-Петербурге

Вечером 24 декабря Путин встретится с Рахмоном. На этой встрече планируется обсудить ключевые аспекты двусторонних отношений – в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам. Также планируется обсудить председательство России в СНГ в 2024 г., с учетом того что в 2025 г. там председательствовать будет Таджикистан. «Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области. Об этом уже президенты договорились», – отметил Ушаков. Они встретятся один на один, чтобы обсудить двусторонние отношения и региональную проблематику, прежде всего Афганистан, добавил он.