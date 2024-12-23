«Зеленский не мог бы получить лучшей пощечины за свое высокомерие. Премьер-министр Роберт Фицо показал всему миру, что никто не будет вытирать пол Словакией. Россия нам не враг, мы с ней не воюем, и, напротив, большинство словацкого народа испытывает к России сильные симпатии. <...> Роберт Фицо едва не лишился жизни только потому, что отказался склониться перед Западом и Украиной. И он не прогнулся назад – снимаю шляпу! Мы отказываемся быть вассалами Запада. Мы отказываемся прыгать под свист Брюсселя. Мы отказываемся ненавидеть русских, мы отказываемся от войны. А Роберт Фицо показал всему миру, что Словакия – это уверенная и мудрая нация, которая не боится идти своим путем. И я горжусь тем, что наш премьер-министр сегодня находится в Москве и творит историю».