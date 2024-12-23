Как в мире отреагировали на приезд Фицо в Москву

Как в мире отреагировали на приезд Фицо в МосквуВстреча с Путиным стала ответом Зеленскому, выступившему против транзита газа в Словакию
Встреча словацкого премьер-министра Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным состоялась 22 декабря. По словам самого Фицо, она стала ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии. 20 декабря Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины не разрешит транзит газа, а затем направился в Москву.
Путин, добавил премьер-министр, подтвердил готовность РФ продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, что практически невозможно после 1 января 2025 г., учитывая позицию украинского президента.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собеседники обсудили двусторонние отношения, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии, также удалось обменяться мнениями «по украинским делам». Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражений и ход спецоперации. Кроме того, удалось поговорить о положении дел в энергетической сфере, в частности поднять вопросы газа.
Ситуация с поставками газа из РФ в страны Европы транзитом через Украину сложная, требует повышенного внимания, заявил Песков. «Вы слышали заявление украинской стороны, и вы знаете о позиции тех европейских стран, которые продолжают покупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики», – пояснил представитель Кремля.
О том, как на эту встречу отреагировали в мире – в материале «Ведомостей».
«Зеленский не мог бы получить лучшей пощечины за свое высокомерие. Премьер-министр Роберт Фицо показал всему миру, что никто не будет вытирать пол Словакией. Россия нам не враг, мы с ней не воюем, и, напротив, большинство словацкого народа испытывает к России сильные симпатии. <...> Роберт Фицо едва не лишился жизни только потому, что отказался склониться перед Западом и Украиной. И он не прогнулся назад – снимаю шляпу! Мы отказываемся быть вассалами Запада. Мы отказываемся прыгать под свист Брюсселя. Мы отказываемся ненавидеть русских, мы отказываемся от войны. А Роберт Фицо показал всему миру, что Словакия – это уверенная и мудрая нация, которая не боится идти своим путем. И я горжусь тем, что наш премьер-министр сегодня находится в Москве и творит историю».
«Поездка Роберта Фицо к Владимиру Путину – это позор для Словакии и предательство национальных интересов. Если бы премьер-министр действительно был обеспокоен транзитом газа, ему следовало бы вести переговоры с украинской стороной, а не делать Словакию инструментом путинской пропаганды. <...> Это позорно и, более того, совершенно не нужно. Премьер-министр должен заниматься вопросами транзита газа для Словакии в Киеве. Но он боится туда ехать, а главное, его не интересуют реальные результаты. Он разочарован, устал и лишь разыгрывает фальшивое представление для электората. При этом он предает свою страну и шаг за шагом уводит нас из Европы».
«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве в воскресенье, обсудив транзит газа и конфликт на Украине, поскольку Киев сигнализирует, что не будет продлевать ключевую газовую сделку со Словакией. Этот визит, осужденный словацкими оппозиционными партиями, подчеркивает пророссийскую позицию Фицо».
«Фицо, активно критикующий поддержку Европейским союзом Киева, заявил, что они обсуждали поставки российского газа в Словакию, от которого зависит его страна. Фицо утверждает, что Запад «ошибочно демонизировал» Владимира Путина. Его визит знаменует собой отход от общей политики безопасности и обороны ЕС, которую должны соблюдать все государства-члены».
«Взгляды Фицо <...> резко отличаются от взглядов большинства других европейских лидеров. Премьер-министр Словакии вернулся к власти в прошлом году после того, как его левая партия Smer победила на парламентских выборах на пророссийской и антиамериканской платформе. С тех пор он прекратил военную помощь своей страны Украине, выступил против санкций ЕС в отношении России и поклялся заблокировать вступление Украины в НАТО».
«Его визит в Кремль последовал за визитом канцлера Австрии Карла Нехаммера, который состоялся в апреле 2022 г., и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который посетил Москву в июле. Союзники по ЕС раскритиковали оба этих визита. Российское телевидение показало, как Путин и Фицо пожимают друг другу руки в начале переговоров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча была запланирована несколько дней назад. В ходе переговоров Фицо заявил, что они с Путиным обменялись мнениями о военной ситуации на Украине, шансах на мирное урегулирование конфликта и о словацко-российских отношениях, «которые намерен нормализовать».
«В прошлом месяце Словакия подписала краткосрочный пилотный контракт на покупку природного газа у Азербайджана, готовясь к возможной остановке поставок из России через Украину. Ранее в этом году она заключила сделку по импорту сжиженного природного газа из США по трубопроводу из Польши. Страна также может получать газ по австрийским, венгерским и чешским сетям, что позволяет импортировать его из Германии и других потенциальных поставщиков. <...> Фицо прекратил военную помощь Украине после прихода к власти в 2023 г., поскольку изменил внешнюю политику Словакии. Он также критиковал западные санкции против Москвы».
«Решение Фицо отправиться в Россию для проведения торговых переговоров вызвало споры среди его коллег – лидеров ЕС и противоречит публичным обязательствам блока положить конец зависимости от Москвы в вопросах импорта газа. <...> Фицо, который наряду с Орбаном последовательно был одним из самых дружественных России лидеров в ЕС, обещал «очень интенсивные» переговоры за кулисами, чтобы избежать крайнего срока. Старший советник Зеленского сообщил Politico в субботу, что Киев оценивает доход Словакии примерно в полмиллиарда долларов в год от доступа к льготному российскому газу. Фицо неоднократно хвалил Россию и Путина, в то время как Кремль был столь же внимателен в ответ: Песков назвал покушение на Фицо в мае 2024 г. «великой трагедией» и пожелал ему «скорейшего выздоровления».
«На прошлой неделе Фицо провел переговоры с Зеленским о возможностях транзита газа и сказал, что был удивлен непреклонной позицией украинского лидера. <...> Словакия, член ЕС и НАТО, граничит с Украиной. Ранее Фицо критиковал своих европейских союзников за оказание военной поддержки Киеву».
«Фицо – один из немногих глав правительств ЕС, которые до сих пор поддерживают тесные связи с Москвой. Когда он снова занял пост премьер-министра в 2023 г., он отказался от дальнейшей военной помощи Киеву. Как и его венгерский коллега Виктор Орбан, он неоднократно призывал ЕС стать посредником в установлении мира, а не «продлевать убийства и разрушения на Украине» посредством поставок оружия. Вернувшись в правительство в октябре 2023 г., Фицо прекратил прямые поставки оружия из армейских запасов. Однако словацкая оборонная промышленность продолжает производить продукцию военного назначения для Украины на коммерческой основе».