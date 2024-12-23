Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Кремль: вопрос поставок газа в Европу через Украину требует повышенного внимания

С 1 января прекращается контракт на транзит
Ведомости

Ситуация с поставками газа из РФ в страны Европы транзитом через Украину сложная, требует повышенного внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так в Кремле прокомментировали вопрос о возможности России поставлять газ после прекращения контракта с Украиной с начала 2025 г.

«Вы слышали заявление украинской стороны, и вы знаете о позиции тех европейских стран, которые продолжают покупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики», – рассказал Песков, добавив, что «здесь есть сейчас очень сложная ситуация».

22 декабря Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча была запланирована несколько дней назад. С 1 января прекращается транзит российского газа через территорию Украины, о чем неоднократно заявляли украинские власти. За возобновление поставок выступают страны Восточной и Юго-Восточной Европы, в числе которых Словакия, Венгрия, Сербия и др.

Своим визитом в Москву Фицо пытается решить вопрос о снабжении Словакии газом, до недавнего времени страна на 90% зависела от российских энергоносителей, рассказывали эксперты «Ведомостям». Еще 20 декабря Фицо предупредил о серьезном конфликте из-за отказа Украины от транзита газа.

19 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет. «Сейчас возникают вопросы, что с этим делать. Но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – заметил Путин.

По расчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома», в 2023 г. через Украину было прокачано 14,6 млрд куб. м. газа. В январе – ноябре 2024 г. поставки составили 14,1 млрд куб. м (+6,5% год к году). Для сравнения: в 2019 г. через украинскую ГТС было прокачано 89,6 млрд куб. м российского газа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных