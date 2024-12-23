Кремль: вопрос поставок газа в Европу через Украину требует повышенного внимания

Кремль: вопрос поставок газа в Европу через Украину требует повышенного вниманияС 1 января прекращается контракт на транзит
Ситуация с поставками газа из РФ в страны Европы транзитом через Украину сложная, требует повышенного внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так в Кремле прокомментировали вопрос о возможности России поставлять газ после прекращения контракта с Украиной с начала 2025 г.
«Вы слышали заявление украинской стороны, и вы знаете о позиции тех европейских стран, которые продолжают покупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики», – рассказал Песков, добавив, что «здесь есть сейчас очень сложная ситуация».
22 декабря Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча была запланирована несколько дней назад. С 1 января прекращается транзит российского газа через территорию Украины, о чем неоднократно заявляли украинские власти. За возобновление поставок выступают страны Восточной и Юго-Восточной Европы, в числе которых Словакия, Венгрия, Сербия и др.
Своим визитом в Москву Фицо пытается решить вопрос о снабжении Словакии газом, до недавнего времени страна на 90% зависела от российских энергоносителей, рассказывали эксперты «Ведомостям». Еще 20 декабря Фицо предупредил о серьезном конфликте из-за отказа Украины от транзита газа.
19 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет. «Сейчас возникают вопросы, что с этим делать. Но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – заметил Путин.
По расчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома», в 2023 г. через Украину было прокачано 14,6 млрд куб. м. газа. В январе – ноябре 2024 г. поставки составили 14,1 млрд куб. м (+6,5% год к году). Для сравнения: в 2019 г. через украинскую ГТС было прокачано 89,6 млрд куб. м российского газа.