Владимир Путин проводит встречу с премьером Словакии Робертом Фицо

Владимир Путин проводит встречу с премьером Словакии Робертом ФицоПесков сообщил, что его визит в Москву был запланирован несколько дней назад
Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин у себя в Telegram-канале, опубликовав видео с Путиным и Фицо.
Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча была запланирована несколько дней назад. Он заявил, что не знает, о чем будут беседовать Путин и Фицо, но согласился с предположением Зарубина, что речь может пойти о международной повестке и транзите российского газа.
«Разумеется, конечно, это можно с легкостью предположить. Но что именно [будет обсуждаться] – нужно дождаться уже окончания встречи», – сказал Песков.