Владимир Путин проводит встречу с премьером Словакии Робертом Фицо

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча была запланирована несколько дней назад. Он заявил, что не знает, о чем будут беседовать Путин и Фицо, но согласился с предположением Зарубина, что речь может пойти о международной повестке и транзите российского газа.