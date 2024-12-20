Фицо предупредил о серьезном конфликте из-за отказа Украины от транзита газа

По расчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома», в 2023 г. через Украину было прокачано 14,6 млрд куб. м. В январе – ноябре 2024 г. поставки составили 14,1 млрд куб. м (+6,5% год к году). Для сравнения: в 2019 г. через украинскую ГТС было прокачано 89,6 млрд куб. м российского газа.