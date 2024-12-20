Фицо предупредил о серьезном конфликте из-за отказа Украины от транзита газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Украину о серьезном конфликте, который может произойти, если президент страны Владимир Зеленский не разрешит транзит газа через украинскую территорию. Об этом Фицо написал на своей странице в Facebook
«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», – подчеркнул политик.
В начале 2025 г. ожидается прекращение транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Власти Украины неоднократно заявляли, что не станут продлевать договор о транзите газа с «Газпромом». Действие нынешнего соглашения заканчивается 1 января 2025 г.
19 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет. «Сейчас возникают вопросы, что с этим делать. Но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – заметил Путин.
По расчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома», в 2023 г. через Украину было прокачано 14,6 млрд куб. м. В январе – ноябре 2024 г. поставки составили 14,1 млрд куб. м (+6,5% год к году). Для сравнения: в 2019 г. через украинскую ГТС было прокачано 89,6 млрд куб. м российского газа.