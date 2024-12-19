Зеленский отказался от возможности транзита российского газа через третьи страны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 г. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Брюсселе. Ранее президент России Владимир Путин и сам заявил, что контракта на транзит газа через Украину уже не будет.
«Мы не хотим играть в игры. Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги России до завершения конфликта, можно думать», – сказал Зеленский.
В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин заявил, что продления контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но «Газпром» это переживет. Он также отметил, что Киев сам перекрывает поставки своим европейским союзникам, что вызывает вопросы о логике таких действий.
Обыкновенные акции «Газпрома» дешевеют после слов Путина о газе. На 18:24 мск стоимость акций снизилась с окончания торгов 18 декабря на до 106,7 руб., или 1,2%, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Как отмечают аналитики «Альфа-инвестиций», новости об отмене контрактов не должны были стать большим сюрпризом для инвесторов, так как на текущей неделе бумаги «Газпрома» падали до минимума с 2009 г., в том числе из-за опасений потери экспорта газа в Европу.
«На наш взгляд, в ценах акций "Газпрома" уже отражены основные негативные факторы. В то же время пока драйверов для роста нет, так что быстрого разворота мы не ждем. Но ситуация может улучшиться, если будут налажены поставки в ЕС в обход Украины», – отмечают аналитики.
17 декабря обыкновенные акции «Газпрома» опустились до минимума за последние 16 лет. На 16:30 мск стоимость акций на Мосбирже опустилась до 106,1 руб. В последний раз ниже этой отметки акции падали только в январе 2009 г., тогда они опускались до 99,5 руб. Как отмечали аналитики «БКС мир инвестиций», акции могут дешеветь на фоне сообщения о планах США ввести санкции в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в которой структуры «Газпрома» в общей сложности имеют 50% акций. Также эксперты утверждали, что и санкции ЕС, введенные 16 декабря против четырех руководителей российских специализированных дочерних компаний газовой отрасли, могут оказывать негативное влияние.