Акции «Газпрома» опустились до минимума за 16 лет

Акции «Газпрома» опустились до минимума за 16 летК вечеру котировки компании замедлили снижение и достигли порядка 106,5 рубля
Обыкновенные акции «Газпрома» опустились до минимума за последние 16 лет. На 16:30 мск стоимость акций на Мосбирже опустилась до 106,1 руб. В последний раз ниже этой отметки акции падали только в январе 2009 г., тогда они опускались до 99,5 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.
На 17:13 мск цена скорректировалась и составила 106,5 руб., что все равно на 2%, или 2,1 руб., ниже цены последней сделки 16 декабря. Как отмечают аналитики «БКС мир инвестиций», акции могут дешеветь на фоне сообщения о планах США ввести санкции в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в которой структуры «Газпрома» в общей сложности имеют 50% акций. Также эксперты утверждают, что и санкции ЕС, введенные 16 декабря против четырех руководителей российских специализированных дочерних компаний газовой отрасли, могут оказывать негативное влияние.
Хуже торгуются акции «Лукойла», но это обусловлено дивидендным гэпом. Аналитики «Т-инвестиций» не видят перспектив для роста стоимости активов компании, а также подмечают, что давление на котировки может быть вызвано сообщениями, что Украина исключает продление соглашения с Россией о транзите газа в Европу. Как рассказывали опрошенные РБК эксперты, в последнее время «Газпром» уходит в крайности в дивидендной политике, то объявляя рекордные дивиденды, то отказывая в их выплате, что нервирует инвесторов и серьезно снижает спрос на бумаги.
В ходе торгов 17 декабря индекс Мосбиржи вновь обновил годовой минимум, опустившись ниже 2400 пунктов. Лидерами падения в ходе торгов стали «Лукойл» (–6,34%), «Северсталь» (–3,41%) и «Русгидро» (–1,02%). Наибольший рост показали акции Ozon (+1,77%), En+Group (+1,71) и «Полюса» (+1,46%). Аналитики «Цифра брокер» заявляли, что индекс РТС снизился на 2,12% до 740,87 пункта, тогда как аналогичный показатель государственных облигаций RGBI потерял 0,51%, снизившись до 98,1 пункта. В компании также прогнозировали без оптимизма: снижение индексов может продолжиться из-за очередного пакета антироссийских санкций, принятого властями Евросоюза, который затрагивает 54 физлица, 30 компаний из России, Китая и КНДР, а также 52 нефтяных танкера и 32 предприятия по производству продукции двойного назначения.