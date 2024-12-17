Акции «Газпрома» опустились до минимума за 16 лет

Хуже торгуются акции «Лукойла», но это обусловлено дивидендным гэпом. Аналитики «Т-инвестиций» не видят перспектив для роста стоимости активов компании, а также подмечают, что давление на котировки может быть вызвано сообщениями, что Украина исключает продление соглашения с Россией о транзите газа в Европу. Как рассказывали опрошенные РБК эксперты, в последнее время «Газпром» уходит в крайности в дивидендной политике, то объявляя рекордные дивиденды, то отказывая в их выплате, что нервирует инвесторов и серьезно снижает спрос на бумаги.