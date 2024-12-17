Индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов впервые с марта 2023 года

Эксперты отмечают, что, «возможно, игра на закрытие данных гэпов окажет поддержку рынку в ближайшие активные дни». Также ожидаются прямая линия с президентом, экспирация, вступление в силу новых баз расчетов индексов и заседание Банка России, заключили аналитики. Как отмечают аналитики «Альфа-инвестиций», нисходящий тренд на рынке акций по продолжительности стал третьим в истории отечественного рынка. По их словам, индекс строительного сектора – «по традиции» в лидерах снижения. В ходе торгов он упал еще на 5%, а с начала года потери составили ровно 50%.