Индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов впервые с марта 2023 года

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов впервые с марта 2023 годаЭто связывано с дивидендными гэпами и напряжением перед заседанием ЦБ
Индекс Мосбири вновь обновил годовой минимум, опустившись ниже 2400 пунктов. По состоянию на 10:36 мск показатель остановился на отметке в 2397 пунктов, это минимум с 31 марта 2023 г., свидетельствуют данные торговой площадки.
Лидерами падения в ходе торгов стали «Лукойл» (–6,34%), «Северсталь» (–3,41%) и «Русгидро» (–1,02%). Наибольший рост показали акции Ozon (+1,77%), En+Group (+1,71) и «Полюса» (+1,46%). Как пишет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков, у «Лукойла» был зафиксирован дивидендный гэп в 514 руб. Именно они и увели стоимость акций ряда компаний вниз, считают в «БКС мир инвестиций».
Эксперты отмечают, что, «возможно, игра на закрытие данных гэпов окажет поддержку рынку в ближайшие активные дни». Также ожидаются прямая линия с президентом, экспирация, вступление в силу новых баз расчетов индексов и заседание Банка России, заключили аналитики. Как отмечают аналитики «Альфа-инвестиций», нисходящий тренд на рынке акций по продолжительности стал третьим в истории отечественного рынка. По их словам, индекс строительного сектора – «по традиции» в лидерах снижения. В ходе торгов он упал еще на 5%, а с начала года потери составили ровно 50%.
Пессимистичную оценку дают и в «Цифра брокере». Аналитики заявляют, что индекс РТС снизился на 2,12% до 740,87 пунктов, тогда как аналогичный показатель государственных облигаций RGBI потерял на 0,51%, снизившись до 98,1 пункта. В компании также прогнозируют без оптимизма – снижение индексов может продолжиться из-за очередного пакета антироссийских санкций, принятого властями Евросоюза накануне, который затрагивает 54 физлица, 30 компаний из России, Китая и КНДР, а также 52 нефтяных танкера и 32 предприятия по производству продукции двойного назначения.
Накануне, 16 декабря, индекс биржи впервые обновил полуторагодовой минимум. Лидерами падения выступили группа «Самолет», ПИК и акции Ozon, на фоне санкций и перевода акций «квазииностранцев» в третий эшелон листинга.
Публикация MOEX CNY началась с 24 сентября. По итогам торгов 11 декабря он составил 832,2 пункта, снизившись на 2,1% к предыдущему дню и на 26,5% c начала года. Минимальный шаг цены составит 0,1 п., а его стоимость – 0,1 юаня. Гарантийное обеспечение – 1500 руб. Цена исполнения фьючерсов будет определяться исходя из среднего значения индекса Мосбиржи в юанях с 15.00 до 16.00 мск в последний день заключения контракта.