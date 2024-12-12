Мосбиржа запустит фьючерс на аналог основного индекса в юанях

Мосбиржа запустит фьючерс на аналог основного индекса в юаняхЭто логичный шаг после остановки торгов долларом на площадке, отмечают эксперты
На срочном рынке Московской биржи с 17 декабря начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс Мосбиржи в юанях (MOEX CNY), сообщается на сайте площадки. Это ценовой индекс акций, рассчитываемый в китайской валюте, база расчета которого идентична основному фондовому индикатору биржи.
Публикация MOEX CNY началась с 24 сентября. По итогам торгов 11 декабря он составил 832,2 пункта, снизившись на 2,1% к предыдущему дню и на 26,5% c начала года.
Минимальный шаг цены составит 0,1 п., а его стоимость – 0,1 юаня. Гарантийное обеспечение – 1500 руб. Цена исполнения фьючерсов будет определяться исходя из среднего значения индекса Мосбиржи в юанях с 15.00 до 16.00 мск в последний день заключения контракта.
Контракты на фондовые индексы предоставляют возможность инвесторам открывать позицию на готовый портфель ценных бумаг, входящих в базу расчета индекса, и тем самым зарабатывать на движении всего рынка или хеджировать портфели ценных бумаг, поясняется в пресс-релизе. Такие фьючерсы – одни из самых популярных у частных и институциональных инвесторов наравне с товарными и валютными инструментами, приводятся в сообщении слова управляющего директора рынка деривативов Мосбиржи Марии Патрикеевой.
В последнее время растет интерес инвесторов именно к юаневым инструментам и запуск нового инструмента продиктован спросом, добавила она. Благодаря прозрачному ценообразованию юаня на биржевых торгах инвесторы могут точно оценивать и прогнозировать будущие значения индекса в китайской валюте, считает Патрикеева. Новые фьючерсы также позволят реализовать торговые стратегии с участием уже имеющихся индексных контрактов, отметила она.
Долларовый аналог индекса Мосбиржи, РТС, сейчас может резко падать или расти по факту установления официального курса доллара Банком России (с июня торги долларом на бирже остановлены), а торги парой юань/рубль по-прежнему идут в онлайн-режиме, говорит инвестиционный аналитик «Альфа-инвестиций» Алексей Девятов. Площадка с середины лета перестала раскрывать обороты торгов в валюте.
В последние годы объемы торгов валютой все больше смещаются с доллара на юань, а в этом году пара юань/рубль и вовсе стала главной на рынке, поэтому запуск фьючерса на индекс Мосбиржи в китайской валюте выглядит логичным решением, считает Девятов. Трейдерам понадобится время, чтобы привыкнуть к новому контракту, но по мере роста ликвидности интерес к нему будет расти, ожидает аналитик.
Московская биржа сейчас старается вводить все больше новых финансовых инструментов, для того чтобы сегментировать спрос на финансовые продукты в зависимости от целевой аудитории, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Фьючерс на индекс Мосбиржи в юанях позволит инвесторам фиксировать валютную доходность и диверсифицировать свои инвестиции. У части институциональных инвесторов такой продукт будет востребован, но «какой-то сумасшедшей ликвидности» в нем ожидать не стоит, потому что в последнее время объем торгов российскими акциями, которые входят в главный индикатор, сильно просел, считает эксперт.
На индекс Мосбиржи уже есть три контракта – с полным гарантийным обеспечением (MIX), мини-фьючерс (MXI) и вечный фьючерс (IMOEXF), напомнил главный инвестиционный консультант ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев. Есть также отдельный фьючерс на индекс РТС (RTSI). Расширять линейку продуктов и добавлять фьючерсы на индекс Мосбиржи в юанях, по мнению эксперта, пока не актуально. Создание такого инструмента имеет спорную целесообразность, согласен преподаватель учебного центра «Финам» Максим Тарвердиев. По его мнению, лучше создать отдельный индекс в китайской валюте, аналогичный РТС, нежели номинировать фьючерс в юанях.