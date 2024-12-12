Мосбиржа запустит фьючерс на аналог основного индекса в юанях

Московская биржа сейчас старается вводить все больше новых финансовых инструментов, для того чтобы сегментировать спрос на финансовые продукты в зависимости от целевой аудитории, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Фьючерс на индекс Мосбиржи в юанях позволит инвесторам фиксировать валютную доходность и диверсифицировать свои инвестиции. У части институциональных инвесторов такой продукт будет востребован, но «какой-то сумасшедшей ликвидности» в нем ожидать не стоит, потому что в последнее время объем торгов российскими акциями, которые входят в главный индикатор, сильно просел, считает эксперт.