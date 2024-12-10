Мосбиржа планирует запуск сделок с фьючерсами на кофе и апельсиновый сок

О планах Мосбиржи начать осенью торги фьючерсами на какао «Ведомости» писали в начале сентября. Тогда Патрикеева указывала, что инвесторы стремятся использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Она рассказала, что биржа в течение нескольких лет анализировала запросы клиентов на запуск фьючерсов на какао. В работе находится около 20 новых инструментов.