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Мосбиржа планирует запуск сделок с фьючерсами на кофе и апельсиновый сок

Ведомости

Московская биржа в первом-втором полугодии 2025 г. собирается запустить торги фьючерсами на кофе и апельсиновый сок. Об этом рассказала «РБК Инвестициям» управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

По ее словам, базовыми активами расчетных фьючерсов будут цены на эти товары на зарубежных рынках. Размеры контрактов в настоящий момент обсуждаются, но базово торговая площадка предлагает сделать их доступными для широкого круга участников торгов.

«Мы нацелены на создание контрактов до 10 000 руб., так как средний чек наших клиентов снижается. Наша задача - сделать инструменты хеджирования доступными для снижения рисков клиентов», – уточнила Патрикеева.

С 24 сентября Московская биржа запустила на срочном рынке торговлю расчетным фьючерсным контрактом на какао. Фьючерс отражает динамику мировых цен рынка какао-бобов, поставляемых из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.

О планах Мосбиржи начать осенью торги фьючерсами на какао «Ведомости» писали в начале сентября. Тогда Патрикеева указывала, что инвесторы стремятся использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Она рассказала, что биржа в течение нескольких лет анализировала запросы клиентов на запуск фьючерсов на какао. В работе находится около 20 новых инструментов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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