Мосбиржа планирует осенью запустить фьючерс на какао

Мосбиржа планирует осенью запустить фьючерс на какаоЗа высокую волатильность эксперты называют инструмент «сырьевым биткоином»
Московская биржа планирует этой осенью запустить торговлю расчетным фьючерсным контрактом на какао, торгующееся на зарубежных биржах. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева на конференции «Инвест суббота». Фьючерс отражает динамику мировых цен рынка какао, то есть цены физической поставки из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.
Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре. Минимальный лот составит 10 килограмм. Стартовая сумма контракта – около 7000 руб. Гарантийное обеспечение – 20%.
Портфель клиента поменялся, обращает внимание Патрикеева: самыми популярными по количеству активных клиентов в августе стали инструменты товарного рынка – природный газ, нефть и золото. И только после них идут валютные инструменты, добавила она. На бирже наблюдают значительный интерес именно к товарным инструментам, что связано с ростом цен на сырьевые товары и увеличением волатильности на рынках, объяснила Патрикеева.
Инвесторы стремятся использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний, продолжила Патрикеева. По ее словам, это изменение также может быть обусловлено общими экономическими тенденциями, такими как инфляция, что подталкивает инвесторов к поиску более надежных и эффективных инструментов для защиты своих активов.
Именно поэтому биржа фокусируется на товарном сегменте, добавила Патрикеева. По ее словам, площадка в течение нескольких лет анализировала запросы клиентов на запуск фьючерсов на какао. В настоящее время в работе находится около 20 новых инструментов, резюмировала Патрикеева.
Фьючерс на какао в этом году отличается повышенной волатильностью из-за сбоя поставок. В начале года контракт торговался на уровне $4275 за 1 т. В начале апреля его стоимость перевалила за $10 000, а к середине месяца она выросла до $11 800. В мае фьючерс упал до $7216, но к началу сентября скорректировался и сейчас торгуется на уровне около $9459.
Аналитик по товарам Rabobank Пол Джоулс объяснял CNBC, что мир сталкивается с самым большим дефицитом поставок какао более чем за 60 лет. По его словам, потребители смогут начать видеть эффект от ситуации в конце 2024 г. или в начале 2025 г. Джоулс предположил, что «худшее еще впереди». Цены на какао, по его прогнозам, останутся высокими в течение некоторого времени, потому что простых решений системных проблем нет.
В конце 2023 г. CNBC писал, что фьючерсные контракты на апельсиновый сок, какао, кофе и сахар резко выросли за год из-за экстремальных погодных условий и проблем с поставками. Например, контракты на апельсиновый сок выросли на 80% с начала 2023 г., достигнув исторического максимума в конце ноября. Причина – ураганы и болезни, которые опустошили посевы цитрусовых во Флориде.
Расширение линейки – это безусловно позитивная новость, которая привлечет одних из самых рисковых клиентов, считает инвестиционный стратег компании ИК «Айгенис» Искандер Луцко. Эксперт называет какао «сырьевым биткоином» из-за высокой волатильности стоимости фьючерса. Поэтому он однозначно будет востребованным, резюмировал Луцко.
Фьючерс на какао – интересный и модный инструмент для диверсификации инвестиций розничных инвесторов, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Сейчас этот инструмент очень популярен в мире на фоне дефицита какао бобов из-за неурожая в странах Западной Африки, на которые приходится до 70% производства товара, объясняет эксперт. Вместе с тем он несет повышенные инвестиционные риски, потому что цены на какао–бобы во многом зависят от погодных условий, которые трудно прогнозировать, добавил Суверов.
Также Суверов отмечает, что с увеличением потребления шоколада и других продуктов на основе какао в мире спрос на этот сырьевой товар также растет. Это создает дополнительные возможности для спекуляции и инвестирования в фьючерсы на какао, считает эксперт. Таким образом, фьючерс на какао обладает потенциалом стать популярным инструментом как для хеджирования рисков, так и для спекулятивной торговли, что делает его привлекательным для клиентов на финансовом рынке, резюмировал стратег.
В 2023 г. Мосбиржа запустила 37 новых инструментов на срочном рынке, в 2024 г. – уже 22. В начале сентября стало известно, что Мосбиржа планирует до конца 2024 г. запустить торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и «Газпрома». В июле торговая площадка начала торговать фьючерсом на индекс IPO.