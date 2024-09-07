Мосбиржа планирует осенью запустить фьючерс на какао

Аналитик по товарам Rabobank Пол Джоулс объяснял CNBC, что мир сталкивается с самым большим дефицитом поставок какао более чем за 60 лет. По его словам, потребители смогут начать видеть эффект от ситуации в конце 2024 г. или в начале 2025 г. Джоулс предположил, что «худшее еще впереди». Цены на какао, по его прогнозам, останутся высокими в течение некоторого времени, потому что простых решений системных проблем нет.