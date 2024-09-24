Мосбиржа с 24 сентября начинает торги фьючерсами на какао
Московская биржа с 24 сентября запускает на срочном рынке торговлю расчетным фьючерсным контрактом на какао. Об этом сообщается на сайте площадки.
Торги и расчеты будут проходить в российских рублях. Фьючерс отражает динамику мировых цен рынка какао-бобов, поставляемых из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.
Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре. С даты старта торгов будут доступны фьючерсы с исполнением в декабре 2024 г., а также в марте и мае 2025 г. Минимальный объем – 10 кг.
Интерес участников рынка к сегменту товарных инструментов растет, отметила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева. По ее словам, это связано как с повышением цен на сырье и увеличением волатильности на рынках, так и с устойчивой потребностью в диверсификации вложений.
О планах Мосбиржи начать осенью торги фьючерсами на какао «Ведомости» писали в начале сентября. Тогда Патрикеева отмечала, что инвесторы стремятся использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Она рассказала, что биржа в течение нескольких лет анализировала запросы клиентов на запуск фьючерсов на какао. В работе находится около 20 новых инструментов.
Фьючерс на какао в этом году отличается повышенной волатильностью из-за сбоя поставок. В начале года контракт торговался на уровне $4275 за 1 т. В начале апреля его стоимость перевалила за $10 000, а к середине месяца она выросла до $11 800. В мае фьючерс упал до $7216, но к началу сентября скорректировался и торговался на уровне около $9459. Сейчас стоимость контракта снизилась до $7777 за 1 т.