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Мосбиржа с 24 сентября начинает торги фьючерсами на какао

Ведомости

Московская биржа с 24 сентября запускает на срочном рынке торговлю расчетным фьючерсным контрактом на какао. Об этом сообщается на сайте площадки. 

Торги и расчеты будут проходить в российских рублях. Фьючерс отражает динамику мировых цен рынка какао-бобов, поставляемых из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.

Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре. С даты старта торгов будут доступны фьючерсы с исполнением в декабре 2024 г., а также в марте и мае 2025 г. Минимальный объем – 10 кг.

Интерес участников рынка к сегменту товарных инструментов растет, отметила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева. По ее словам, это связано как с повышением цен на сырье и увеличением волатильности на рынках, так и с устойчивой потребностью в диверсификации вложений.

О планах Мосбиржи начать осенью торги фьючерсами на какао «Ведомости» писали в начале сентября. Тогда Патрикеева отмечала, что инвесторы стремятся использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Она рассказала, что биржа в течение нескольких лет анализировала запросы клиентов на запуск фьючерсов на какао. В работе находится около 20 новых инструментов.

Фьючерс на какао в этом году отличается повышенной волатильностью из-за сбоя поставок. В начале года контракт торговался на уровне $4275 за 1 т. В начале апреля его стоимость перевалила за $10 000, а к середине месяца она выросла до $11 800. В мае фьючерс упал до $7216, но к началу сентября скорректировался и торговался на уровне около $9459. Сейчас стоимость контракта снизилась до $7777 за 1 т. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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