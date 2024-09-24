Мосбиржа с 24 сентября начинает торги фьючерсами на какао

Фьючерс на какао в этом году отличается повышенной волатильностью из-за сбоя поставок. В начале года контракт торговался на уровне $4275 за 1 т. В начале апреля его стоимость перевалила за $10 000, а к середине месяца она выросла до $11 800. В мае фьючерс упал до $7216, но к началу сентября скорректировался и торговался на уровне около $9459. Сейчас стоимость контракта снизилась до $7777 за 1 т.