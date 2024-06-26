Новые фьючерсы Мосбиржи будут востребованы для хеджирования рисков

Расчет индекса IPO Мосбиржа запустила 19 апреля. В базу расчета вошли 17 эмитентов из разных отраслей, которые провели первичное публичное размещение акций или прямой листинг в период с 2022 г. по настоящее время («Астра», «Делимобиль», Carmoney, «Диасофт», «Евротранс», Genetico, Henderson, Iva Technologies, «Кристалл», «Европлан», «МТС банк», «Мосгорломбард», «Софтлайн», Совкомбанк, «Южуралзолото», Whoosh и «Займер»). Для включения в индекс эмитентам нужно иметь долю акций в свободном обращении (free-float) не менее 5% или капитализацию free-float не ниже 10 млрд руб. По итогам закрытия основной сессии торгов 24 июня индекс IPO сократился на 0,09% к предыдущему закрытию и составил 872,38 пункта. Индекс Мосбиржи, наоборот, вырос на 0,43% до 3111,39 п. С начала расчета индекс IPO потерял 14,62%, основной индикатор российского рынка акций за тот же период – 10,36%.