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Новые фьючерсы Мосбиржи будут востребованы для хеджирования рисков

Контракты на индекс IPO и ETF площадка запустит в ближайший месяц
Любовь Михедова
Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа планирует запустить торги по этим фьючерсам в ближайший месяц, сообщила 25 июня «РБК инвестициям» управляющий директор торговой площадки по рынку деривативов Мария Патрикеева. Фьючерс на индекс IPO дает возможность косвенно вкладываться в акции новых эмитентов, которые провели первичное публичное размещение или прямой листинг в период с 2022 г. по настоящий момент. Фьючерс на iShares MSCI Emerging Markets ETF открывает доступ к акциям развивающихся рынков, пояснила Патрикеева. Мосбиржа ожидает, что инструменты будут популярны среди инвесторов, отметила топ-менеджер.

Расчет индекса IPO Мосбиржа запустила 19 апреля. В базу расчета вошли 17 эмитентов из разных отраслей, которые провели первичное публичное размещение акций или прямой листинг в период с 2022 г. по настоящее время («Астра», «Делимобиль», Carmoney, «Диасофт», «Евротранс», Genetico, Henderson, Iva Technologies, «Кристалл», «Европлан», «МТС банк», «Мосгорломбард», «Софтлайн», Совкомбанк, «Южуралзолото», Whoosh и «Займер»). Для включения в индекс эмитентам нужно иметь долю акций в свободном обращении (free-float) не менее 5% или капитализацию free-float не ниже 10 млрд руб. По итогам закрытия основной сессии торгов 24 июня индекс IPO сократился на 0,09% к предыдущему закрытию и составил 872,38 пункта. Индекс Мосбиржи, наоборот, вырос на 0,43% до 3111,39 п. С начала расчета индекс IPO потерял 14,62%, основной индикатор российского рынка акций за тот же период – 10,36%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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