Индекс Мосбиржи упал до минимума с марта 2023 года

По состоянию на 16:20 мск индекс скорректировался и остановился на отметке в 2440 пунктов. Лидерами падения выступили группа «Самолет», ПИК и акции Ozon. Последние продолжают дешеветь на фоне регуляторных требований, которые вступят в силу с 1 января 2025 г. В частности, акции «квазирезидентов», компаний, еще не закончивших процесс редомициляции в РФ, могут попасть в третий эшелон листинга.