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Индекс Мосбиржи упал до минимума с марта 2023 года

Ведомости

Индекс Мосбиржи снизился на 2,43%, опустившись ниже 2426 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 15:57 мск индекс достиг отметки в 2424 пункта, это минимум с 31 марта 2023 г.

По состоянию на 16:20 мск индекс скорректировался и остановился на отметке в 2440 пунктов. Лидерами падения выступили группа «Самолет», ПИК и акции Ozon. Последние продолжают дешеветь на фоне регуляторных требований, которые вступят в силу с 1 января 2025 г. В частности, акции «квазирезидентов», компаний, еще не закончивших процесс редомициляции в РФ, могут попасть в третий эшелон листинга.

12 декабря индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов, впервые он опустился ниже этой отметки 4 декабря, достигнув минимума впервые с 27 ноября. В конце ноября индекс Мосбиржи рос несколько дней подряд, превышая 2570 пунктов. Лидерами роста, в частности, выступали акции «Магнита», ПИК и «Самолета».

3 декабря биржа сообщила, что общий объем торгов на площадке в ноябре 2024 г. составил 124,8 трлн руб., а среднедневной – 154,7 млрд руб. В ноябре на фондовом рынке было размещено 104 облигационных займа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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