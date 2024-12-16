Индекс Мосбиржи упал до минимума с марта 2023 года
Индекс Мосбиржи снизился на 2,43%, опустившись ниже 2426 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 15:57 мск индекс достиг отметки в 2424 пункта, это минимум с 31 марта 2023 г.
По состоянию на 16:20 мск индекс скорректировался и остановился на отметке в 2440 пунктов. Лидерами падения выступили группа «Самолет», ПИК и акции Ozon. Последние продолжают дешеветь на фоне регуляторных требований, которые вступят в силу с 1 января 2025 г. В частности, акции «квазирезидентов», компаний, еще не закончивших процесс редомициляции в РФ, могут попасть в третий эшелон листинга.
12 декабря индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов, впервые он опустился ниже этой отметки 4 декабря, достигнув минимума впервые с 27 ноября. В конце ноября индекс Мосбиржи рос несколько дней подряд, превышая 2570 пунктов. Лидерами роста, в частности, выступали акции «Магнита», ПИК и «Самолета».
3 декабря биржа сообщила, что общий объем торгов на площадке в ноябре 2024 г. составил 124,8 трлн руб., а среднедневной – 154,7 млрд руб. В ноябре на фондовом рынке было размещено 104 облигационных займа.