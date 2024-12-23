В Кремле заявили об обстоятельном разговоре Путина с Фицо
Президент России Владимир Путин провел обстоятельный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, собеседники обсудили двусторонние отношения, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии, также удалось обменяться мнениями «по украинским делам». Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражений и ход спецоперации. Кроме того, удалось обсудить положение в энергетической сфере, в частности вопросы газа.
«Достаточно обстоятельный разговор произошел», – резюмировал Песков.
Сам Фицо заявил, что его всреча с Путиным стала ответом украинскому президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии. По словам Фицо, украинский президент также выступает за санкции против ядерной программы России, чем наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на ее атомных электростанциях, «что недопустимо». Путин, добавил премьер-министр, подтвердил готовность РФ продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, что практически невозможно после 1 января 2025 г., учитывая позицию украинского президента.
Встреча прошла 22 декабря. Как заявил Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча была запланирована несколько дней назад.