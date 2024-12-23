В Кремле заявили об обстоятельном разговоре Путина с Фицо

Сам Фицо заявил, что его всреча с Путиным стала ответом украинскому президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии. По словам Фицо, украинский президент также выступает за санкции против ядерной программы России, чем наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на ее атомных электростанциях, «что недопустимо». Путин, добавил премьер-министр, подтвердил готовность РФ продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, что практически невозможно после 1 января 2025 г., учитывая позицию украинского президента.