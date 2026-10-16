Премьер Латвии: ради круассанов и кофе европейцы должны поддерживать Украину
Европейцы должны помогать Украине, если хотят есть круассаны и пить кофе по утрам. Об этом заявил премьер Латвии Андрис Кулбергс, передает The Guardian.
«Сейчас чрезвычайно важный момент, потому что, если мы хотим комфортно жить в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, то мы должны поддерживать Украину», – сказал он.
Кулбергс также заявил, что война США с Ираном и кризис в Ормузском проливе способствовали росту нефтяных доходов России. По его словам, эти события позволили Москве улучшить свое экономическое положение.
Кулбергс 15 октября также призвал жителей Европы сократить расходы на собственный комфорт, чтобы увеличить помощь Украине. По его словам, для поддержки Украины каждому европейцу достаточно отказаться от одного бокала пива в год.
16 октября Politico писало, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит тяжелая борьба, чтобы удержать Украину в центре внимания лидеров Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе. Издание отмечает, что растущая обеспокоенность ценами на энергоносители внутри блока и тупик по бюджету ЕС «рискуют заглушить все остальное, включая борьбу Украины за выживание».