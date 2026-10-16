Дмитриев: США осознают негативные последствия антироссийских санкций
В США все больше осознают, что санкционные ограничения наносят ущерб самой американской стороне. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает «РИА Новости».
По его словам, американская сторона загнала себя в ситуацию, в которой она пытается найти варианты, как снимать санкции.
15 октября The Atlantic со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского писало, что Украине, возможно, придется отказаться от дальнейшей эскалации и согласиться на мир на невыгодных условиях, если США фактически встанут на сторону России. По данным издания, решение лидера США Дональда Трампа о закупке российского дизельного топлива и призыв к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) усилили опасения в окружении Зеленского. Часть украинских чиновников считают, что Вашингтон может стать препятствием для стратегии экономического истощения России.
10 октября Трамп заявил, что настало время для смены президента на Украине. По его словам, Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать». Американский президент также сказал, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ.
9 октября американский и российский лидеры договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.