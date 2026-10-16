Дмитриев: США осознают негативные последствия антироссийских санкций

15 октября The Atlantic со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского писало, что Украине, возможно, придется отказаться от дальнейшей эскалации и согласиться на мир на невыгодных условиях, если США фактически встанут на сторону России. По данным издания, решение лидера США Дональда Трампа о закупке российского дизельного топлива и призыв к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) усилили опасения в окружении Зеленского. Часть украинских чиновников считают, что Вашингтон может стать препятствием для стратегии экономического истощения России.