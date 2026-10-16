«Ростелеком» сохраняет прогноз выручки за 2027 год выше 1 трлн рублей
ПАО «Ростелеком» сохраняет прогноз выручки за 2027 г. свыше 1 трлн руб., заявил президент компании Михаил Осеевский.
«У нас в высокой степени готовности бизнес-план, мы перейдем через триллион, в этом нет никаких сомнений – будет больше триллиона. В этом году мы чуть-чуть не дойдем до триллиона, наверно», – сказал глава «Ростелекома» (цитата по «Интерфаксу»).
В первом полугодии 2026 г. выручка «Ростелекома» по МСФО год к году увеличилась на 11% до 435,7 млрд руб., а чистая прибыль – на 9% до 14 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 11% и составили 359,8 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 11% до 171,4 млрд руб., а рентабельность по этому показателю увеличилась на 0,1 п. п. до 39,3%.
Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова объяснила «Ведомостям», что на более медленный рост OIBDA и чистой прибыли повлияла в том числе высокая доля от «старых» услуг в выручке, например мобильной связи, у которой, несмотря на повышение тарифов, потенциал роста в будущем, особенно у голосовой связи, достаточно ограничен. При этом фиксированная телефония показывает снижение доходов, отметила она.
По итогам 2025 г. выручка составила 872,8 млрд руб. Показатель OIBDA компании за год вырос на 9% и достиг 331 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 37,9% по сравнению с 38,8% в 2024 г. Чистая прибыль снизилась до 18,7 млрд руб. против 24,1 млрд руб. годом ранее. Капитальные вложения упали на 12% до 158 млрд руб.