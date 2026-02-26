Выручка «Ростелекома» выросла на 12% в 2025 году

Показатель OIBDA компании за год вырос на 9% и достиг 331 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 37,9% по сравнению с 38,8% в 2024 г. Чистая прибыль снизилась до 18,7 млрд руб. против 24,1 млрд руб. годом ранее. Капитальные вложения упали на 12% до 158 млрд руб.