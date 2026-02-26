Выручка «Ростелекома» выросла на 12% в 2025 году
Выручка «Ростелекома» по итогам 2025 г. увеличилась на 12% относительно предыдущего года и составила 872,8 млрд руб. В IV квартале показатель продемонстрировал рост на 16% до 270,5 млрд руб.
Показатель OIBDA компании за год вырос на 9% и достиг 331 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 37,9% по сравнению с 38,8% в 2024 г. Чистая прибыль снизилась до 18,7 млрд руб. против 24,1 млрд руб. годом ранее. Капитальные вложения упали на 12% до 158 млрд руб.
По результатам IV квартала показатель OIBDA увеличился на 19% год к году до 95,3 млрд руб. Рентабельность по OIBDA возросла на 0,9 п. п. и достигла 35,2%. Чистая прибыль составила 0,2 млрд руб. против 4,7 млрд руб. годом ранее. Капитальные вложения сократились на 21% до 51,6 млрд руб.
15 января «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 45% российского разработчика и поставщика решений по управлению гостиничными предприятиями «Эртек». Согласно ЕГРЮЛ, покупателем стала структура компании ООО «Комфорт сервис». Еще 55% осталось у генерального директора и сооснователя «Эртека» Сергея Дудина.