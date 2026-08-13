«Ростелеком» отчитался положительно

В первом полугодии 2026 г. выручка группы компаний «Ростелеком» по сравнению с первым полугодием 2025 г. увеличилась на 11% до 435,7 млрд руб., а чистая прибыль – на 9% до 14 млрд руб., говорится в финансовой отчетности по МСФО. Операционные расходы «Ростелекома» год к году увеличились на 11% и составили 359,8 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 11% до 171,4 млрд руб., а рентабельность по этому показателю увеличилась на 0,1 п. п. до 39,3%.