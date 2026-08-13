«Ростелеком» отчитался положительно

«Ростелеком» отчитался положительноГосоператор отразил в отчетности сделку по продаже дочерней компании на 3 млрд рублей
В первом полугодии 2026 г. выручка группы компаний «Ростелеком» по сравнению с первым полугодием 2025 г. увеличилась на 11% до 435,7 млрд руб., а чистая прибыль – на 9% до 14 млрд руб., говорится в финансовой отчетности по МСФО. Операционные расходы «Ростелекома» год к году увеличились на 11% и составили 359,8 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 11% до 171,4 млрд руб., а рентабельность по этому показателю увеличилась на 0,1 п. п. до 39,3%.
Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова объяснила, что на более медленный рост OIBDA и чистой прибыли повлияла в том числе высокая доля от «старых» услуг в выручке, например мобильной связи, у которой, несмотря на повышение тарифов, потенциал роста в будущем, особенно у голосовой связи, достаточно ограничен. При этом фиксированная телефония показывает снижение доходов, отметила она. В первом полугодии 2026 г. показатель чистый долг/OIBDA составил 2,1 против 2,3 годом ранее. Аналитик «БКС мир инвестиций» Андрей Шаров добавил, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики должно помочь сократить процентные расходы и поддержать чистую прибыль в ближайшие кварталы.