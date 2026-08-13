Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
BANE1 258-0,24%CNY Бирж.12,299+0,45%IMOEX2 301,43-0,96%RTSI873,52-1,71%RGBI115,61+0,22%RGBITR779,64+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Ростелеком» отчитался положительно

Госоператор отразил в отчетности сделку по продаже дочерней компании на 3 млрд рублей
Дарья Соловьева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В первом полугодии 2026 г. выручка группы компаний «Ростелеком» по сравнению с первым полугодием 2025 г. увеличилась на 11% до 435,7 млрд руб., а чистая прибыль – на 9% до 14 млрд руб., говорится в финансовой отчетности по МСФО. Операционные расходы «Ростелекома» год к году увеличились на 11% и составили 359,8 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 11% до 171,4 млрд руб., а рентабельность по этому показателю увеличилась на 0,1 п. п. до 39,3%.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова объяснила, что на более медленный рост OIBDA и чистой прибыли повлияла в том числе высокая доля от «старых» услуг в выручке, например мобильной связи, у которой, несмотря на повышение тарифов, потенциал роста в будущем, особенно у голосовой связи, достаточно ограничен. При этом фиксированная телефония показывает снижение доходов, отметила она. В первом полугодии 2026 г. показатель чистый долг/OIBDA составил 2,1 против 2,3 годом ранее. Аналитик «БКС мир инвестиций» Андрей Шаров добавил, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики должно помочь сократить процентные расходы и поддержать чистую прибыль в ближайшие кварталы.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь