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Дмитриев связал ускорение мирного процесса с уменьшением роли Зеленского

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Мирный процесс по Украине ускорится по мере уменьшения роли украинского лидера Владимира Зеленского в переговорах. Об этом сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в X.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который усомнился в готовности Зеленского к переговорам и допустил необходимость выборов на Украине.

«Экономическое сотрудничество между США и Россией также будет продолжаться на благо наших стран и всего мира», – добавил Дмитриев.

16 октября Трамп заявил, что не является поклонником украинского лидера и считает его более сложным партнером, чем президента РФ Владимира Путина. Он раскритиковал возобновление ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), отметив, что это повышает мировые цены на нефть.

В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва согласна с оценкой, которую Трамп дал Зеленскому. Он подчеркнул, что президент Украины не намеревается брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования.

10 октября Трамп резко раскритиковал Зеленского, заявив, что Украине нужен новый президент.

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