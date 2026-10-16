Дмитриев связал ускорение мирного процесса с уменьшением роли Зеленского
Мирный процесс по Украине ускорится по мере уменьшения роли украинского лидера Владимира Зеленского в переговорах. Об этом сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в X.
Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который усомнился в готовности Зеленского к переговорам и допустил необходимость выборов на Украине.
«Экономическое сотрудничество между США и Россией также будет продолжаться на благо наших стран и всего мира», – добавил Дмитриев.
16 октября Трамп заявил, что не является поклонником украинского лидера и считает его более сложным партнером, чем президента РФ Владимира Путина. Он раскритиковал возобновление ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), отметив, что это повышает мировые цены на нефть.
В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва согласна с оценкой, которую Трамп дал Зеленскому. Он подчеркнул, что президент Украины не намеревается брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования.
10 октября Трамп резко раскритиковал Зеленского, заявив, что Украине нужен новый президент.