Дмитриев связал ускорение мирного процесса с уменьшением роли Зеленского

В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва согласна с оценкой, которую Трамп дал Зеленскому. Он подчеркнул, что президент Украины не намеревается брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования.