Кремль согласен с оценкой Трампом Зеленского

16 октября президент США в интервью Newsmax усомнился в готовности украинского лидера к переговорам и допустил необходимость выборов в стране, задавшись вопросом, сохраняет ли Зеленский общественную поддержку на фоне конфликта. Трамп также заявил, что не является поклонником Зеленского и считает его более сложным партнером, чем президента РФ Владимира Путина. Он раскритиковал возобновление ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, отметив, что это повышает мировые цены на нефть.