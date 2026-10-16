Кремль согласен с оценкой Трампом Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В ответ на заявление американского лидера Дональда Трампа об урегулировании конфликта без украинского президента Песков отметил, что это невозможно.
«То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, – это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом», – сказал Песков.
Утром заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп стал воспринимать украинского лидера как помеху миру и интересам США, ведь он до крови укусил кормящую его руку. По его словам, европейские политики призывают Зеленского проявить терпение и избегать дальнейшего обострения отношений с Трампом. Как утверждает зампред Совбеза РФ, они советуют украинскому лидеру дождаться выборов в конгресс США, рассчитывая на возможное поражение республиканцев.
16 октября президент США в интервью Newsmax усомнился в готовности украинского лидера к переговорам и допустил необходимость выборов в стране, задавшись вопросом, сохраняет ли Зеленский общественную поддержку на фоне конфликта. Трамп также заявил, что не является поклонником Зеленского и считает его более сложным партнером, чем президента РФ Владимира Путина. Он раскритиковал возобновление ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, отметив, что это повышает мировые цены на нефть.
10 октября Трамп резко раскритиковал Зеленского, заявив, что Украине нужен новый президент.