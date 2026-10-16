Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,489+0,05%BISVP10,31-0,48%VEON-RX75,3-3,59%IMOEX2 410,28+0,98%RTSI906,45+0,98%RGBI111,86+0,15%RGBITR771,15+0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль согласен с оценкой Трампом Зеленского

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ответ на заявление американского лидера Дональда Трампа об урегулировании конфликта без украинского президента Песков отметил, что это невозможно.

«То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, – это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом», – сказал Песков.

Утром заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп стал воспринимать украинского лидера как помеху миру и интересам США, ведь он до крови укусил кормящую его руку. По его словам, европейские политики призывают Зеленского проявить терпение и избегать дальнейшего обострения отношений с Трампом. Как утверждает зампред Совбеза РФ, они советуют украинскому лидеру дождаться выборов в конгресс США, рассчитывая на возможное поражение республиканцев.

16 октября президент США в интервью Newsmax усомнился в готовности украинского лидера к переговорам и допустил необходимость выборов в стране, задавшись вопросом, сохраняет ли Зеленский общественную поддержку на фоне конфликта. Трамп также заявил, что не является поклонником Зеленского и считает его более сложным партнером, чем президента РФ Владимира Путина. Он раскритиковал возобновление ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, отметив, что это повышает мировые цены на нефть.

10 октября Трамп резко раскритиковал Зеленского, заявив, что Украине нужен новый президент.

Читайте также:Главные заявления Трампа о Зеленском, шансах на мир и перепродаже ракет
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь