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Суд продлил арест полковнику Таразевичу по делу о хищении 700 млн рублей

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Военный суд продлил до 10 февраля 2027 г. срок содержания под стражей бывшему начальнику управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, полковнику Виктору Таразевичу. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Таразевич обвиняется в хищении 700 млн руб. при поставках тушенки для нужд спецоперации.

Обвиняемый не присутствовал в зале суда лично. Он направил ходатайство об участии в заседании по видеоконференцсвязи, которое было удовлетворено.

Защита сообщила «РИА Новости», что накануне посетила Таразевича в следственном изоляторе, где он встретил день рождения. По словам адвокатов, полковник «чувствует себя прекрасно, был бодр и свеж».

В июне Таразевичу предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полковника задержали еще 20 мая. Затем суд арестовал его на два месяца. Источники РБК сообщали, что Таразевич не признает вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уточнялось, что продовольственное управление, которым руководил Таразевич, входит в структуру департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Оно занимается обеспечением питанием военнослужащих ВС РФ.

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