Суд продлил арест полковнику Таразевичу по делу о хищении 700 млн рублей

В июне Таразевичу предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полковника задержали еще 20 мая. Затем суд арестовал его на два месяца. Источники РБК сообщали, что Таразевич не признает вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уточнялось, что продовольственное управление, которым руководил Таразевич, входит в структуру департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Оно занимается обеспечением питанием военнослужащих ВС РФ.