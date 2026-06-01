Начальника продовольственного управления в МО арестовали по делу о мошенничестве
По данным издания, полковника задержали еще 20 мая. Затем суд арестовал его на два месяца. Мера пресечения продлится до 20 июля. Расследованием дела занимается Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР.
Источники РБК рассказали, что Таразевич не признает вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Уточняется, что продовольственное управление, которым руководил Таразевич, входит в структуру департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Оно занимается обеспечением питанием военнослужащих ВС РФ.
В апреле сотрудника отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ Николая Жабина обвинили в многомиллионных хищениях с помощью схемы с военной ипотекой. Его дело ведется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение и покушение на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере). Он пользовался данными умерших военнослужащих и таким образом оформлял от имени их родственников документы на получение выплат накопительно-ипотечной системы.