Начальника продовольственного управления в МО арестовали по делу о мошенничестве

В апреле сотрудника отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ Николая Жабина обвинили в многомиллионных хищениях с помощью схемы с военной ипотекой. Его дело ведется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение и покушение на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере). Он пользовался данными умерших военнослужащих и таким образом оформлял от имени их родственников документы на получение выплат накопительно-ипотечной системы.