В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга
В Москве впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что операция стала продолжением столичного проекта по трансплантации верхних конечностей. По словам Собянина, московская медицина развивает международное сотрудничество, перенимает зарубежный опыт и внедряет современные технологии.
«Эта операция стала одним из примеров такого взаимодействия – с участием китайских коллег и трансфера медицинских технологий», – написал глава города.
Хирургическое вмешательство продолжалось 12 часов. Его выполнили специалисты института скорой помощи имени Склифосовского. По словам Собянина, операция дала шанс на восстановление пациенту, которому угрожала полная неподвижность. Сейчас он чувствует себя хорошо.
С 1 сентября в России вступили в силу изменения в перечень органов и тканей, разрешенных для трансплантации. В список включили спинной мозг и его части, кости и их фрагменты, а также нервы. Одновременно из действующего перечня исключили кости свода черепа и нижней челюсти.
21 августа «Ведомости» писали, что в России впервые выполнили одномоментную реконструкцию двух ушных раковин с использованием реберного хряща пациента. Такой метод позволяет в 4 раза сократить число необходимых для получения желаемого эстетического результата вмешательств.