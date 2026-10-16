В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в перечень органов и тканей, разрешенных для трансплантации. В список включили спинной мозг и его части, кости и их фрагменты, а также нервы. Одновременно из действующего перечня исключили кости свода черепа и нижней челюсти.