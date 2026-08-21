Российские хирурги восстановили два уха из реберного хряща за одну операцию

Российские хирурги восстановили два уха из реберного хряща за одну операциюМетодики целесообразно внедрять в макрорегиональных медцентрах с мощной научной базой
В России впервые выполнили одномоментную реконструкцию двух ушных раковин с использованием реберного хряща пациента. О новой технологии «Ведомостям» рассказала реконструктивный хирург Герля Асирова, которая провела операцию 6 июля на базе Института пластической хирургии и косметологии в Москве. Такой метод позволяет в 4 раза сократить число необходимых для получения желаемого эстетического результата вмешательств, объяснила врач.
Первым пациентом стал 10-летний мальчик, лишившийся обеих ушных раковин, рассказала Асирова. После операции пациент чувствует себя хорошо: все ограничения были сняты через месяц после операции, и мальчик смог вернуться к привычным физическим нагрузкам.
Ранее двусторонние дефекты ушных раковин в России устранялись в несколько этапов. На каждом ухе проводили две операции: во время первого вмешательства врач формировал каркас из реберного хряща и устанавливал его под кожу, в ходе второго – отводил ухо от головы и создавал заушную складку, анатомическое углубление за ушной раковиной. Таким образом, пациенту приходилось переносить четыре отдельные операции вместо единственной одномоментной.
Новая методика позволила снизить травматичность хирургического вмешательства. По словам Асировой, каркасы для обеих ушных раковин маленького пациента были сформированы из реберного хряща, взятого только с правой стороны грудной клетки – это облегчило восстановление организма. В классическом варианте реконструкции при двустороннем дефекте хрящ забирают с каждой стороны по отдельности. Его достают через разрез кожи длиной 3–4 см непосредственно перед формированием каркаса ушной раковины, рассказала Асирова.
Потребность в подобных операциях в России существует, хотя двусторонние посттравматические дефекты ушных раковин встречаются редко: за хирургическим вмешательством обращаются 1–2 человека в год, отметила врач. При этом количество пациентов с тотальными дефектами в стране значительно выше. Врожденные патологии встречаются один раз на 8000–10 000 рождений, из которых порядка 10–15% затрагивают два уха одновременно. С каждым годом число обращающихся за реконструкцией пациентов растет, отметила Асирова.
Альтернативные материалы
Ушная раковина выполняет функцию «акустического сборщика» – она направляет звуковую волну к барабанной перепонке, объяснила оториноларинголог медицинской компании «Сберздоровье» Марина Евсикова. Основная часть слухового анализатора находится глубже, поэтому человек без ушной раковины, как правило, способен воспринимать речь и звуки, но ему труднее определять, откуда они доносятся. Сложнее становится разбирать речь в шуме: например, на улице слова начинают «смазываться», уточнила заведующая отделением оториноларингологии Скандинавского центра здоровья Елена Авдиенко.
При этом врожденные или приобретенные изменения наружного уха могут затронуть не только ушную раковину, предупредила Евсикова. Если у пациента одновременно отсутствует или значительно сужен наружный слуховой проход, звук может физически хуже проходить к барабанной перепонке. Именно поэтому при реконструкции ушной раковины оценка слуха остается отдельной и обязательной задачей, отметила отоларинголог.
Подобные одномоментной реконструкции ушных раковин штучные операции сложно масштабировать на всю страну, считает директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, для проведения таких вмешательств требуется не только специфическое оборудование и квалифицированные кадры, но и мощная научная база. Именно поэтому большая часть современных медицинских технологий разрабатывается в Москве.
Инвестировать имеет смысл не в повсеместное воспроизведение уникальной операции, а в ее доступность через быструю маршрутизацию и снятие финансовых барьеров, считает ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. Она назвала целесообразным формирование нескольких макрорегиональных центров компетенции по федеральным округам. В таком случае начнет работать «эффект состязательности» – он будет стимулировать развитие науки и ускорит появление новых технологий, добавил Мелик-Гусейнов.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой уточнить, будет ли новая методика рекомендована к применению в других медучреждениях.