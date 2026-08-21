Российские хирурги восстановили два уха из реберного хряща за одну операцию

Потребность в подобных операциях в России существует, хотя двусторонние посттравматические дефекты ушных раковин встречаются редко: за хирургическим вмешательством обращаются 1–2 человека в год, отметила врач. При этом количество пациентов с тотальными дефектами в стране значительно выше. Врожденные патологии встречаются один раз на 8000–10 000 рождений, из которых порядка 10–15% затрагивают два уха одновременно. С каждым годом число обращающихся за реконструкцией пациентов растет, отметила Асирова.