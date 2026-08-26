Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
BSPB235,18-0,26%CNY Бирж.12,507+0,13%IMOEX2 097,23-0,94%RTSI782,2-0,94%RGBI113,62-0,04%RGBITR770,080%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минздрав расширит перечень органов и тканей для трансплантации

Ксения Наумчик

С 1 сентября в России вступят в силу изменения в перечень органов и тканей, разрешенных для трансплантации. Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения РФ, с которым ознакомился ТАСС.

В список включили спинной мозг и его части, кости и их фрагменты, а также нервы. Одновременно из действующего перечня исключили кости свода черепа и нижней челюсти.

13 июля правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 г. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, главной целью стратегии является сохранение населения, укрепление здоровья граждан и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Она отмечала, что высокотехнологичная медицинская помощь в 2025 г. была оказана в 1,7 млн случаев. Инновационные методы трансплантации уже включены в программу обязательного медицинского страхования, что расширяет их доступность для пациентов.

Трансплантация верхних конечностей стала доступна россиянам бесплатно по ОМС. В 2026 г. в перечень услуг по ОМС также вошла пересадка почек. Впервые в России московские врачи начали проводить трансплантацию рук. Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, это одно из сложнейших направлений в современной мировой хирургии и микрохирургии. 6 июля на базе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве появится специализированный центр по трансплантации конечностей.