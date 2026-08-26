Минздрав расширит перечень органов и тканей для трансплантации
С 1 сентября в России вступят в силу изменения в перечень органов и тканей, разрешенных для трансплантации. Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения РФ, с которым ознакомился ТАСС.
В список включили спинной мозг и его части, кости и их фрагменты, а также нервы. Одновременно из действующего перечня исключили кости свода черепа и нижней челюсти.
13 июля правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 г. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, главной целью стратегии является сохранение населения, укрепление здоровья граждан и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Она отмечала, что высокотехнологичная медицинская помощь в 2025 г. была оказана в 1,7 млн случаев. Инновационные методы трансплантации уже включены в программу обязательного медицинского страхования, что расширяет их доступность для пациентов.
Трансплантация верхних конечностей стала доступна россиянам бесплатно по ОМС. В 2026 г. в перечень услуг по ОМС также вошла пересадка почек. Впервые в России московские врачи начали проводить трансплантацию рук. Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, это одно из сложнейших направлений в современной мировой хирургии и микрохирургии. 6 июля на базе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве появится специализированный центр по трансплантации конечностей.